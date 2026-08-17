Jhon Lucumi no es el primero: los 4 colombianos que han jugado en Juventus

Juventus hace oficial el fichaje del colombiano. Ni mucho menos será el primer cafetero en jugar para la Vecchia Signora. Cuadrado, el que más estuvo.

Por 18 millones de euros, Jhon Lucumí ya es oficialmente nuevo futbolista de Juventus de Turín. Todo ello después de unas duras negociaciones contra Bologna y donde finalmente el colombiano llegará a la capital de Piamonte. Ni mucho menos será el primer cafetero en ponerse la camiseta del club más laureado de todo el fútbol italiano. Hay mucho más que solo el paso de Juan Guillermo Cuadrado.

“Un nuevo fichaje enriquece la plantilla a disposición del entrenador Luciano Spalletti: Jhon Lucumí se convierte oficialmente en nuevo jugador de la Juventus y firma un contrato que lo vinculará a nuestro Club hasta el 30 de junio de 2030… Un jugador en la plenitud de su carrera llega a la Juventus, listo para echar una mano al equipo desde el primer momento en que comience la temporada: ¡Bienvenido, Jhon, nos vemos en el campo!”, extractos del comunicado de Juventus de Turín para recibir al cafetero.

Lucumí será el cuarto colombiano que se pondrá la camiseta de la Vecchia Signora. Todo empezó en el año 2015 y cuando el primero de julio de dicho año Andrés Tello se unió desde Envigado al equipo de la capital de Piamonte. Un acuerdo que lo pretendía convertir en una de las grandes promesas del fútbol italiano pero que nunca se llegó a materializar en partidos oficiales. El jugador saldría cedido a diferentes equipos del ascenso transalpino para finalmente ser comprado por Bari en el año 2017.

Solamente 6 meses después de Tello llegaría el colombiano más laureado en la historia de Juventus. Juan Guillermo Cuadrado era fichado desde Chelsea por sumas superiores a los 30 millones de euros. 314 partidos y 26 goles lo convirtieron en una pieza clave del equipo. Como jugador libre ganaría un total de 11 títulos locales antes de abandonar el club en el verano del año 2023 rumbo al Inter de Milán.

Cuadrado, el mejor colombiano que ha tenido Juventus: GETTY

Antes que el defensor de Bolonia también tenemos que señalar a otro colombiano como Juan Cabal. Fichado desde Hellas Verona el 18 de julio del año 2024, el cafetero de momento acumula un total de 28 partidos para la Juventus de Turín y dos goles oficiales. Con apenas 25 años en sus piernas se espera que siga siendo parte de la rotación de un equipo donde vive hasta la fecha su tercera temporada. Ojo que puede salir a Bologna como recambio de Lucumí.

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Los primeros objetivos para Lucumí en Juventus

El primero y el más importante de todos pasa por devolver al equipo a la UEFA Champions League. Durante la última temporada jamás superaron la sexta posición del Calcio. No han sido años sencillos para un multicampeón del fútbol italiano inmerso en crisis interna y hasta cambio de directivas por primera vez en casi 70 años.

La Europa League que de momento disputa el equipo de Spalletti será otro de los grandes objetivos. Recordemos que Juventus de Turín se encuentra en sequía de títulos internacionales desde 1996. La Intercontinental de dicho año frente a River Plate en Japón es hasta la fecha su más reciente conquista en el ámbito tanto europeo como de FIFA. Desde entonces no nos olvidemos que han perdido un total de 3 finales de Champions.

Datos claves

Jhon Lucumí fichó por la Juventus de Turín por 18 millones de euros .

fichó por la de Turín por . El defensor colombiano firmó un contrato con la Juventus hasta el 30 de junio de 2030 .

hasta el . Lucumí es el cuarto colombiano en el club tras Tello, Cuadrado y Cabal.