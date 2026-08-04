Solo un factor separa ahora mismo a Franco Mastantuono de irse a Fiorentina desde Real Madrid

El futuro de Franco Mastantuono parece estar más cerca que nunca de definirse. Se comenta en Europa ahora mismo que el jugador del Real Madrid vive momentos claves en la elección de su próximo destino. Como hemos informado en BOLAVIP desde hace meses, se pretende buscarle una cesión. Fiorentina espera y todo puede resolverse más pronto que tarde.

Fabrizio Romano confirmó que la Viola es el equipo que más puja con fuerza ahora mismo por el argentino. También que el Real Madrid ve con buenos ojos una cesión del ex River Plate. El tema pasa por saber ahora mismo cómo se repartirán el sueldo de Franco de cara a los próximos meses. Es la única diferencia entre todas las partes antes de que se cierre el acuerdo.

El de Azul recibe cerca de 3.5 millones de euros por año de contrato en Madrid. Saber cómo se reparte en porcentajes con la Fiorentina es la clave para saber si finalmente su llegada al Calcio se cierra. No será en un préstamo con opción de compra y sí en una operación más que similar a la que terminó con Endrick en Lyon meses atrás. La Viola, si nada se tuerce, será su próximo destino.

Mastantuono vivió un año lleno de altibajos en el club. Arrancó como titular con Xabi Alonso, pero los malos resultados generales del equipo y el cambio de DT con la llegada de Álvaro Arbeloa acabaron viéndole perder peso en los partidos definitivos del curso. Se irá cedido y todo ello para buscar minutos que no serán fáciles de conseguir con José Mourinho.

Mastantuono saldrá de Real Madrid en búsqueda de minutos: GETTY

Solo un factor separa ahora mismo a Franco Mastantuono de irse a la Fiorentina desde el Real Madrid y no es otro que el saber cómo se reparten su ficha ambos clubes. Hasta la fecha el argentino suma un total de 35 partidos con los merengues. En ellos acumula 3 goles y una asistencia. De momento no se han dado títulos para un jugador que apunta como nunca a unirse a un histórico del Calcio.

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Jorge Valdano criticó el regreso de Mourinho al Real Madrid

“Han pasado casi quince años: el fútbol ya no es el mismo, la sociedad no es la misma, Florentino ya no es el mismo, y Mourinho sin duda tampoco lo será. Por lo tanto, veremos qué sucede”, empezaba el argentino en charla con A Bola sobre el retorno de José al Bernabéu. Recordemos que en su primer paso, su llegada fue vital para entender el alejamiento de Valdano del club.

Jorge Valdano no mostró rencor. Afirma que no hay mala relación con el portugués, al que no termina de ver como el encargado de cortar dos años de sequía en el Bernabéu: “Florentino optó por otro tipo de entrenador. Lo cierto es que no hay muchos disponibles para el Real Madrid. Las opciones se están agotando. No sé qué sentido tiene para José Mourinho volver a estar al frente de esta responsabilidad; solo el club lo sabe”.

Datos claves

Fiorentina negocia la cesión de Franco Mastantuono desde el Real Madrid.

negocia la cesión de desde el Real Madrid. El salario de Franco Mastantuono es de 3.5 millones de euros al año.

es de 3.5 millones de euros al año. Franco Mastantuono registra 35 partidos, 3 goles y una asistencia con Real Madrid.