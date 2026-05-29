Las reacciones en España a la no convocatoria de Mastantuono al Mundial

La prensa española, tajante en su análisis sobre la no convocatoria de Franco Mastantuono al Mundial. Tendrá que esperar hasta el 2030.

Franco Mastantuono se queda fuera del Mundial 2026. La Selección Argentina de Lionel Scaloni ha hecho oficial la convocatoria para defender el título obtenido en Qatar 2022 y lo ha hecho sin la presencia del jugador del Real Madrid. Las reacciones en la prensa española son contundentes y hablan de un escenario más que lógico teniendo en cuenta todos los acontecimientos desde agosto.

“Messi lidera una lista de Argentina sin Mastantuono pero con Nico Paz, Lo Celso…Terremoto Mastantuono; ya hay lista argentina…La temporada irregular del jugador madridista ha sido el detonante para que Scaloni no cuente con sus servicios”, empezaban titulando portales como MARCA o AS. Hoy el complicado presente del conjunto merengue y la ausencia de minutos para un joven de 18 años son el cóctel perfecto para entender su ausencia en la lista final.

Por España no ven manos negras en la ausencia de Franco Mastantuono. Entienden que se trata de una situación lógica teniendo en cuenta todo su presente por el Viejo Continente: “Las razones de su ausencia son puramente futbolísticas. No ha jugado mucho en el Real Madrid y se le ha visto falto de confianza. Una confianza que se le prevé dar después de esta gran cita con algo menos de presión.

“Uno de los nombres ausentes en la convocatoria es el de Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid. El joven argentino no ha terminado de consolidarse esta temporada como una pieza importante en el conjunto blanco y su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas”, aportan más reflexiones de medios como Mundo Deportivo o Sport. El argentino tendrá que esperar hasta el año 2030 para intentar tener nuevamente la posibilidad de defender a su país en una Copa del Mundo.

La falta de minutos, clave en la convocatoria de Mastantuono: GETTY

La primera temporada de Franco Mastantuono se cerró sin títulos colectivos. A sus 18 años y tras una operación de récord proveniente de River Plate, el nacido en Azul sumó un total de 35 partidos con la camiseta del conjunto merengue. En estos aparecen 3 goles y una asistencia que no han sido suficientes para mantenerse como titular en buena parte de la temporada del Real Madrid. Por España entienden que esa ausencia solamente obedece a la lógica.

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Así será el verano de Franco Mastantuono

BOLAVIP ha podido confirmar que existe el deseo desde el Real Madrid de ceder sus servicios. Como mínimo y a corto plazo, Franco Mastantuono tendrá que esperar al final de las elecciones en el conjunto merengue para saber quién es su nuevo mandamás y entrenador. Solamente su deseo de permanecer en la plantilla blanca o que el nuevo estratega le pida mantenerse en las filas de los merengues evitará que tenga nuevo equipo a partir del mes de julio.

A la espera de acontecimientos se espera que el jugador sea llamado para empezar la pretemporada en la ciudad deportiva de Valdebebas sobre la primera semana de julio. Real Madrid no realizará una gira por los Estados Unidos de Norteamérica u otro país gracias a la presencia de la Copa del Mundo. Toda la preparación de la siguiente temporada se realizará en territorio español y con un Franco Mastantuono que seguramente será uno de los primeros futuros en resolverse del plantel profesional.

Datos claves

El seleccionador Lionel Scaloni excluyó al futbolista Franco Mastantuono de la convocatoria oficial de Argentina.

de la convocatoria oficial de Argentina. La prensa española justificó la ausencia del mediocampista debido a su temporada irregular en Real Madrid.

en Real Madrid. El mediocampista Franco Mastantuono registró tres goles y una asistencia en 35 partidos jugados.