José Mourinho continúa en su cargo como entrenador de AS Roma. Si bien se especuló hace algunas semanas con una posible salida del club italiano ante el interés de PSG y clubes de Arabia Saudita, finalmente optó por continuar para cumplir con su contrato, que termina en 2024.

The Special One, en las últimas horas, mostró cómo está trabajando para la pretemporada de la Loba de acuerdo a una publicación en su cuenta de Instagram. Pero eso no es todo. En redes sociales, se viralizó un video en donde el portugués tuvo un valioso gesto con unos niños hinchas del club.

Tres pequeños, que portaban la camiseta de Roma, se acercaron a Mourinho cuando llegaba al Centro de Entrenamiento de Trigoria para sacarse una foto. Pero lo agarraron de buenas al director técnico portugués, ya que éste tuvo una reacción que sorprendió a todos.

Mourinho y un valioso gesto con unos niños hinchas de Roma

Luego de que le pidieron una foto, Mourinho no sólo accedió al pedido de estos pequeños hinchas. Decidió invitarlos al entrenamiento de Roma en Trigoria, por lo que pudieron ver de cerca a los jugadores. La cuenta oficial del club en Twitter compartió el video del momento en que los niños ingresaron a la Ciudad Deportiva.

Cuando están ingresando por la puerta del Centro de Entrenamiento, uno de los niños alcanza a decirle a Mou: “Eres el número uno“. Los pequeños hinchas de Roma tuvieron una de las mejores experiencias de su vida compartiendo de cerca el día de entrenamiento en la pretemporada del club del cual son hinchas.

José Mourinho espera por más fichajes para Roma, luego de las llegadas de Houssem Aouar y Evan N’Dicka. Se espera por una definición por Rasmus Nissen Kristensen y Gianluca Scamacca, mientras que se menciona las chances de que puedan llegar Scott McTominay, Renato Sanches o Álvaro Morata.