El fútbol árabe sigue despilfarrando cantidades absurdas de dinero, y si no fuera por la negativa de José Mourinho, otra buena cantidad de millones hubieran salido de sus arcas. Y es que The Special One recibió una oferta más que especial de Arabia Saudita, la cual decidió rechazar.

No es noticia que la Saudi Pro League quiere lo mejor de lo mejor, y por ello están ofertando contratos desorbitantes a los mejores futbolistas del mundo, sino a todos los que rodean el deporte, y eso incluye entrenadores. José Mourinho es reconocido como uno de los mejores de toda la historia, y fue tentado por los árabes.

Arabia Saudita y un ofrecimiento multimillonario a José Mourinho

De acuerdo a los reportes del reconocido periodista de mercado, Fabrizio Romano, el Al-Hilal de Arabia Saudita habría ofertado una absurda cantidad de dinero a Mou. La oferta se extendía hasta 30 millones de euros por temporada en su salario, lo cual lo hubiera convertido en el entrenador mejor pago de la historia.

Claro, este número sería igual al que percibe Diego Simeone en el Atlético de Madrid, pero la diferencia es que en Arabia Saudita no hay impuestos ni deducciones impositivas. No obstante, The Special One decidió quedarse en AS Roma.

Mourinho llegó en 2021 al club de la capital italiana, y desde entonces se ha reencontrado con el entrenador que supo ser, tras pasos fallidos en la Premier League (Chelsea, Manchester United y Tottenham). Llevó a la loba a ganar la UEFA Europa Conference League en 2022, y a la final de la Europa League en esta temporada.

Se espera que Mou continúe en la Roma un tiempo más, antes de decidir emigrar a una liga como la Saudi Pro League, aunque no se descarta que en un futuro emigre a medio oriente. Pero, por lo pronto, tendremos más de The Special One en el fútbol europeo.