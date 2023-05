Este miércoles 24 de mayo se ha confirmado lo que muchos hinchas de FC Barcelona esperaban no escuchar. Jordi Alba, luego de 11 años en el equipo azulgrana, saldrá del equipo al finalizar la temporada. El capitán ha publicado un emotivo video en sus redes sociales.

Se viene un verano de despedidas en FC Barcelona. Tras el retiro de Gerard Piqué, serán Sergio Busquets y Jordi Alba quienes se marchen del Camp Nou. Los capitanes saldrán del equipo libres de contrato, poniendo fin a una gloriosa era en el club catalán.

Luego de que el club confirmara oficialmente la salida de Jordi Alba, el lateral izquierdo ha publicado un video de despedida. El canterano del equipo azulgrana agradeció a todas las personas que estuvieron en su entorno a lo largo de todos estos años.

Mensaje de Jordi Alba

“Gracias a mis padres, a mi hermano por todo lo que me han enseñado. Gracias a mis amigos por compartir este camino conmigo. A todos mis compañeros, staff, técnicos, presidentes y a los trabajadores con los que he tenido la suerte de coincidir los 18 años. Y por supuesto quiero dar las gracias a mis hijos por la fuerza que me dan, y a mi mujer por su apoyo incondicional” dijo el defensor.

Alba aseguró que cumplió un sueño al haber llegado a lo más alto tras salir de La Masía. “Mi mayor deseo siempre fue ser jugador del FC Barcelona, y mi memoria está llena de inolvidables recuerdos que guardo con mucho cariño. Crecer en la cantera fue una de las etapas más especiales de mi vida“

“Echaré mucho de menos correr la banda del Camp Nou, sentir el afecto de la afición. Quién le habría dicho a ese niño de 9 años que iba a conseguir tanto con el club de su vida. Quiero agradeceros a los culés por el cariño que siempre me habéis dado. Gracias, de verdad. Creo que lo mejor es dar un paso al lado. No ha sido un decisión fácil, pero me voy tranquilo. Nos vemos el domingo en el Camp Nou. Visca el Barça!” concluyó.