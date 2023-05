Lo que tanto esperaba el Fútbol Club Barcelona en las primeras horas de la semana no llegó. LaLiga, que estipulaba dar una contestación el 19 de mayo, todavía no dio su veredicto sobre el plan de viabilidad económica, el cual será la base -en caso de que esté todo ok- para sumergirse en el operativo retorno de Lionel Messi.

Aparentemente, conforme a reportes de diferentes medios de comunicación de España, el ente que regula la primera y segunda división le hizo saber a la institución blaugrana que necesita de un tiempo un tanto más prolongado para emitir su respuesta, por lo que los avances para dar el primer paso en las negociaciones con el futbolista argentino, en este sentido, están suspendidas.

Mientras tanto, Lionel Messi dejó que, con el paso de los días, su situación en el París Saint-Germain se descongestionara. Volvió a entrenar luego de aquel controvertido episodio por la sanción a causa de su viaje a Arabia Saudita, participó de los últimos dos compromisos y si este fin de semana si por lo menos empata con el Racing de Estrasburgo se coronará campeón de la Ligue 1.

Es decir, Leo se corrió del centro de la escena a la espera de que el Fútbol Club Barcelona se ponga de acuerdo con LaLiga, algo que, al parecer, según piensa la directiva culé, puede tardar otras dos semanas. Por cierto, esto también le da tiempo a otros pretendientes a que insistan con sus propuestas para persuadir al Campeón del Mundo.

¿Cuándo abre el mercado de pases en España?

El libro de pases de verano en el fútbol de España, como en muchos otros países que se desarrollan bajo la órbita de la UEFA, iniciará oficialmente el primero de julio y se extenderá hasta el primero de septiembre.