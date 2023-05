Entre los planteles que consiguieron llegar a lo más alto del fútbol, la Selección de España de Sudáfrica 2010 será, sin dudas, una de las más recordadas de esta era. La Roja consiguió en la primera cita africana quedarse con el trofeo más preciado de la disciplina con un plantel plagado de figuras de los mejores clubes del planeta en aquel entonces.

A casi 13 años de aquella conquista, cada vez son menos los futbolistas que continúan en actividad, aunque varios de ellos todavía despliegan su magia alrededor del planeta. Sin embargo, este lunes se conoció que uno más de los históricos españoles colgará sus botas.

Se trata de Fernando Llorente, que tuvo su último paso por Eibar y anunció en sus redes sociales que dejará la actividad profesional, dejando atrás una exitosa carrera que tuvo su punto más alto en aquella cita mundialistas. A los 38 años, lo confirmó a través de una emotiva publicación.

“Desde muy pequeñito soñaba con llegar a ser futbolista. Y quién me iba a decir a mí que iba a poder disfrutar y vivir todo lo que el fútbol me ha dado. Ha sido un camino largo en el que con trabajo, sacrificio, humildad y pasión he podido disfrutar de jugar en grandísimos equipos en los que con orgullo siempre he dado lo mejor de mi mismo“, explicó el exjugador de equipos como Athletic Club, Juventus, Sevilla, Swansea, Tottenham, Napoli y Udinese.

Y continuó: “Quería agradecer a todos por las oportunidades brindadas y a los aficionados que siempre me apoyáis por el cariño recibido durante todos estos años. Me considero un afortunado por haber podido disfrutar de todos los momentos que el fútbol me ha hecho vivir y por todas las grandes personas, amigos que durante el camino he podido conocer. GRACIAS“.