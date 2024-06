Desde el tres de junio, fecha en la que se acabaron los trascendidos y las especulaciones con el anuncio oficial del fichaje, todo lo que haga o pase con Kylian Mbappé implica directamente al Real Madrid. Incluso, en estos primeros días en los que se encuentra 100 por ciento abocado a la preparación de la Selección de Francia para la Eurocopa de Alemania.

De hecho, aunque ya finalizó la temporada de los clubes, hizo sonar las alarmas con lo que se presenta como su primera lesión desde que es formalmente futbolista de la Casa Blanca, pues es posible que no participe del encuentro de este domingo 9 de junio frente a Canadá en Bordeaux, a causa de un fuerte dolor en la espalda que, conforme a RMC Sport, lo acarrea desde el jueves.

Por lo tanto, Didier Deschamps no contaría con Kylian Mbappé para el último cruce de preparación antes del debut en la Eurocopa (para Canadá también sería el último partido antes de su estreno en la Copa América vs. Argentina). La idea del cuerpo técnico de la Selección de Francia es que llegue entero vs. Austria en la apertura del Grupo D del certamen continental.

En ese afán de no arriesgarlo, le darían descanso, en pos de que se sume a las prácticas desde el lunes 10 a la par del resto de los integrantes del plantel galo. Por cierto, más allá de este panorama, en principio, para el Real Madrid no sería una cuestión de la cual preocuparse demasiado.

Kylian Mbappé jugó contra Luxemburgo en lo que sería su último encuentro de preparación antes de la Euro.

Kylian Mbappé no irá a los Juegos Olímpicos de París 2024, justamente, porque el Real Madrid pretende resguardar su físico

En las últimas semanas en Francia se estuvo discutiendo sobre la situación de Kylian Mbappé, a quien pretenden ver en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras la Eurocopa de Alemania. No obstante, el Real Madrid tomó la postura de no autorizar al futbolista (ni a él ni a ningún otro), justamente, para resguardar su físico.

La primera prueba de que la decisión de la institución merengue, en línea con lo que desea Carlo Ancelotti para la pretemporada, es absolutamente sensata es la molestia que presentó el delantero en su espalda, cuando todavía ni siquiera comenzó la competencia que se disputará en Alemania.

¿Cuándo debuta la Selección de Francia en la Eurocopa de Alemania?

La Selección de Francia debutará en la Euro de Alemania 2024 frente a Austria en Düsseldorf, este lunes 17 de junio desde las 21:00 horas CET. Luego chocará con Países Bajos en Leipzig el viernes 21 y cerrará su participación en el Grupo D frente a Polonia en Dortmund el martes 25.