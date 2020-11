¿Quieres invertir en bitcoin? Descubre las claves para ganar dinero invirtiendo en criptomonedas

En los últimos años hemos observado la evolución del bitcoin y cómo ha sido su crecimiento. Sin embargo, comprender cómo funciona esta moneda virtual puede ser un poco más complejo de lo que parece.

Por esta razón, es necesario estudiar sus características a profundidad para poder reconocer cuáles son las claves para ganar dinero invirtiendo en criptomonedas.

Este tipo de monedas virtuales surgieron como una alternativa a las divisas tradicionales, pero en la actualidad el bitcoin se ha convertido en una de las monedas más fuertes y más seguras para realizar inversiones a largo plazo, a pesar de que esta acción representa algunos riesgos.

Para aprender todas las técnicas que se requieren para hacer inversiones verdaderamente importantes, es preciso conocer incluso algunas herramientas con las que puede ser posible manejar y comprender las criptomonedas.

Puedes pensar en esto como una inversión a largo plazo. Fuente: Pixabay

Qué es el Bitcoin

Seguramente te debes estar preguntando a qué nos referimos con exactitud cuando hablamos de bitcoins. Aquí podrás encontrar la respuesta a esta interrogante.

Un bitcoin es una moneda virtual intangible e independiente, a diferencia de las criptodivisas que solo pueden ser utilizadas sobre la base de otra divisa, como dólares y euros.

Desde esta perspectiva, pueden considerarse los bitcoins como monedas descentralizadas porque no tienen ninguna institución, banco central o gobierno que las maneje.

Esto no quiere decir que no exista un control, sino que el control del bitcoin lo tienen sus usuarios, debido a que son estos quienes validan cualquier operación de intercambio que se realice con esta criptomoneda, siempre y cuando no exista intervención institucional.

En el caso de las monedas tradicionales, no existe un límite claro de emisión de la moneda, es decir, que en caso de sufrir alguna afectación, el banco central puede tomar acciones para mejorar la situación.

Con el bitcoin es distinto, de hecho, ya existe un límite de emisión. Por lo que se estima que para el 2030 el número de bitcoins disponibles y en circulación sea de 21 millones, sin la posibilidad de que surjan más.

Ciertamente, el bitcoin no es la primera criptomoneda en aparecer, pero si ha sido la única que logró posicionarse y mantenerse en vigencia con total autonomía, siendo a su vez una moneda fuerte en la que se puede invertir.

Cómo funciona la inversión de Bitcoin

En algunos productos y servicios se acepta el bitcoin como método de pago. Fuente: Pexels

Para manejar cuentas en bitcoin solo se necesita contar con un monedero digital donde puedan guardarse, de hecho, la mayoría de estas pueden ser utilizadas desde cualquier dispositivo o cualquier sistema operativo.

Esto se debe a que, para los usuarios de bitcoin, esta es solo una modalidad de pago, es decir, que puede utilizar la moneda para pagar cualquier producto o servicio, pero también puede ser utilizado para ahorrar o invertir, tal como sucede con las acciones.

Lo importante de todo esto es aprender sobre como invertir en bitcoins, por lo que es preciso hablar del mercado en el que esta moneda se mueve.

Este sistema es conocido como blockchain o cadena de bloques, que funciona de modo tal que se prevenga el doble gasto de la moneda, es decir, que dos personas no pueden gastar el mismo bitcoin.

En este sentido, puede considerarse la red de bitcoin como un sistema de contabilidad pública en el que cada usuario realiza acciones y transacciones en función a la moneda de manera libre, pudiendo utilizarla como moneda de cambio o como moneda fuerte para invertir y ahorrar.

Cómo invertir en bitcoins

Puedes utilizar la compra de bitcoins como método de ahorro. Fuente: Unsplash

Para invertir en bitcoins lo primero que debe hacerse es conseguir bitcoins. Aunque esto puede parecer complicado, hay algunas formas de obtenerlos que bastante conocidas y utilizadas por usuarios de todo el mundo. Estas son:

1. Minar Bitcoins

El trabajo de minería de bitcoin es uno de los métodos más comunes. Esta modalidad funciona con equipos informáticos potentes que resuelven problemas matemáticos mientras encuentra bitcoins y cuida la seguridad de la moneda.

Cabe destacar que este es un proceso que lleva tiempo y que es posible no encontrar nada en la minería. Sin embargo, se pueden lograr recompensas significativas.

2. Comprar bitcoins a través de una plataforma

Si no deseas realizar ninguna actividad extra para adquirir bitcoins, sencillamente puedes adquirirlos en algunas de las plataformas de trading, donde se puede realizar el cambio de divisas por esta criptomoneda.

Estas plataformas también se denominan monederos de bitcoins, donde además se puede ahorrar la moneda, en especial para aquellas personas que están realizando inversiones a largo plazo.

3. Recibir pagos en bitcoins

En las mismas plataformas donde se almacenan los bitcoins, es decir en los monederos de criptomonedas, es posible recibir pagos a cambio de productos y servicios. Por esta razón, en la actualidad muchos vendedores incluyen el bitcoin como método de pago.

Así, se asegura el flujo de la moneda, que a su vez puede ser utilizada para realizar otras compras en otras tiendas o, simplemente guardarlas para ahorrar en una moneda fuerte.

Por último, debes saber que en la actualidad puedes utilizar tus bitcoins para hacer compras de productos de alta gama. Por esta razón, invertir en esta criptomoneda es una gran opción.

