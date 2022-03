Por un lado quiso mostrar su pesar por lo vivido por la tenista japonesa Naomi Osaka que debió soportar los insultos de un aficionado durante su partido ante la rusa Veronika Kudermetova, en el Master 1000 de Indian Wells. Sin embargo, afirmó: “Lo siento por Naomi, pero eso siempre ha sido parte del deporte”.

El británico de 34 años perdió ante el kazajo Alexander Bublik, número 33 del ránking mundial, por 7-6 y 6-3 y fue consultado en la conferencia de prensa sobre el incidente vivido por Osaka, quien, tras los insultos, le solicitó a la juez de silla que expulsaran a esta persona del estadio. Si bien se intentó ubicar al victimario del ataque verbal a la japonesa, no se pudo localizar al individio en cuestión. Luego del altercado, entre lágrimas e indignada, la nipona se descentró y nunca más pudo ponerse en foco para recuperar el encuentro.

Al ser consultado sobre “el maltrato” sufrido por Osaka, Murray dijo: “¿Has dicho maltrato? Obviamente, lo siento por Naomi, a la que le afectó mucho. Es algo que siempre ha sido parte del deporte. Supongo que tienes que estar preparado para eso de alguna manera y ser capaz de tolerarlo, porque ocurre regularmente en todos los deportes".

En su visión, “en todos los partidos de baloncesto a los que he asistido -dijo-, un jugador están tirando tiros libres y el público le abuchea. En el fútbol, un jugador va a sacar de banda o de esquina y la gente le insulta. Siempre pienso, ¿cómo se permite? No se puede hacer. Si le haces eso a alguien por la calle o en otro trabajo, no se toleraría".

Además, se refirió a sí mismo: "He jugado en ciertas atmósferas en el tenis, como las de la Copa Davis, fuera de casa, donde todo es especialmente intenso, y a veces se dicen cosas y no es cómodo. Aunque está mal que lo hagan, los deportistas se han acostumbrado o han sido capaces de lidiar con ello, aunque no sea algo agradable".