La ex número uno del mundo cayó derrotada y tras el final del partido no aguanto el llanto por el suceso con un aficionado.

Naomi Osaka volvió al circuito tras tomarse una pausa para cuidar su salud mental y desde que regresó es foco de burla de algunos inadaptados, eso sucedió en Indian Wells este sábado por la noche, Naomi Osaka sufrió un insulto de un espectador en pleno juego y terminó impactando en el humor y resultado de la jugadora.

Veronika Kudermetova se preparaba para servir en el primer set, y un espectador gritó: "Naomi, apestas", en la cancha principal de Indian Wells, la japonesa detuvo la acción y pidió que sacaran al espectador, algo que no sucedió porque no pudieron identificar al agresor verbal de la tenista.

Visiblemente afectada por el suceso, Osaka se puso 0-3 abajo en el primer set y pidió el micrófono a la juez de sila: "¿Me prestas tu micrófono? Solo quiero decir algo", le dijo en pleno partido.

Osaka mirando a la tribuna de donde salió el grito dijo: "No voy a maldecir. No maldigo. Solo me pesa en el corazón". Y fue a sentarse al su banco llorando con la supervisora de la WTA, Claire Wood, intentando encontrar explicaciones y soluciones.

Osaka nunca más pudo meterse en el partido, cayó 6-0 y 6-4 en el desierto de California con la rusa Kudermetova que jugó bajo bandera neutral. Al finalizar el partido, Osaka volvió a tener la chance de hablar en el micrófono para explicar la situación.

"Me han interrumpido antes y realmente no me molestó. Pero he visto un video de Venus y Serena Williams siendo interrumpidas aquí y si nunca lo han visto, deberían verlo. Y no sé por qué, pero se me pasó por la cabeza y lo reproduje mucho. Estoy tratando de no llorar", dijo, y no pudo contenerse una vez más.

Las hermanas Williams y el padre Richard sufrieron abucheos e insultos racistas en el evento de Indian Wells en 2001 y posteriormente boicotearon el prestigioso torneo durante 14 años en su lucha contra el racismo.