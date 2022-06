El escocés dijo: “Quitar puntos si no impide que los jugadores jueguen, no creo que sea un gran movimiento de la ATP”.

El dos veces campeón en la Catedral de Wimbledon (2013 y 2016), el escocés Andy Murray se subió al ring por la decisión de sacarle los puntos al Abierto británico. En su visión, despojar de puntos al Grand Slam por excelencia sobre pasto no fue un “gran movimiento” por parte de ATP y la WTA. “Quitar los puntos, si no impide que los jugadores jueguen, no creo que sea un gran movimiento de la ATP”, sostuvo Murray, tras pasar a la segunda ronda del Challenger sobre pasto de Surbiton, donde cayó en semifinales ante el estadounidense Denis Kudla por 5-7 7-6 (4) 6-3. Y añadió: “Le han quitado puntos, todos los jugadores siguen apuntados. Creo que Wimbledon seguirá adelante y tendrá una participación extremadamente fuerte”.

A Wimbledon le quitaron los puntos de ranking después de que decidiera excluir a los jugadores de Rusia y Bielorrusia debido a la invasión rusa de Ucrania. La medida del All England Lawn Tennis Club dada el mes pasado se ajusta al pedido del Gobierno inglés de no permitir ningún vínculo con Rusia ni Bielorrusia como medida de castigo por la Guerra que se desató en Europa.

"No creo que haya nadie en la ATP que apoye lo que está pasando en Ucrania. Creo que están tratando de proteger a los jugadores lo mejor que pueden y esa es la decisión que han tomado. Algunos jugadores están de acuerdo con la decisión, pero creo que la mayoría no", contó Murray. Y sumó: “Hablé con algunos de los jugadores rusos en Madrid y también lo siento por ellos. Me gustan y soy su amigo y tampoco creo que estén a favor de lo que está pasando (en Ucrania)”.

Para el escocés, Wimbledon nunca se sentiría como un “torneo de exhibición”. Esto último lo expresó desde sus propias redes sociales la semana. Y previo al torneo de Surbiton, en una nota con la BBC dijo: “Me siento muy mal por los jugadores que no se les permite jugar y entiendo que les parezca injusto, pero también conozco a algunas personas que trabajan en Wimbledon y sé lo difícil que es la situación. Es una situación que me entristece mucho, lo siento por todos, por los jugadores que no van a poder disputar Wimbledon. No apoyo ni a un lado ni a otro, solo siento pena por todo lo que está pasando y ojalá acabe pronto”.

Wimbledon: ¿Cuándo comienza?

El cuadro principal de hombres y mujeres comenzarán el próximo lunes 27 de junio y finalizará el 10 de julio. En 2021, Novak Djokovic fue el campeón en caballeros y Ashleigh Barty en damas.