Luego de que se confirme que Novak Djokovic y Alexander Zverev no serán parte del Masters 1000 de Montreal, el torneo tuvo una nueva baja importante. Se trata de Rafa Nadal, quien recientemente comunicó que no viajará a Canadá. A continuación, te contamos cuál es el motivo de su ausencia.

¿Por qué Rafa Nadal no jugará el Masters 1000 de Montreal?

Rafael Nadal anunció este viernes que no jugará el Masters 1000 de Montreal, que se celebra del 5 al 14 de agosto en Canadá. El principal motivo de su ausencia es que sufrió unas "pequeñas molestias" cuando entrenaba su saque.

El comunicado completo de Nadal

Rafael Nadal emitió un comunicado remitido a EFE para explicar el motivo de su ausencia: "Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer (jueves), tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí". En esta sintonía, informó: "Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar".

El ganador de 22 títulos de Grand Slam dejó en claro que debe ser "prudente a estas alturas y pensar en la salud". Y cerró: "Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène Lapierre y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción".