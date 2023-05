Novak Djokovic llegó al Masters 1000 de Roma 2023 siendo el número uno del mundo, aunque tenía a Carlos Alcaraz pisándole los talones en cuanto a puntos en el ranking ATP.

De esta manera, te contamos, a continuación, cómo está el panorama para que el serbio continúe liderando el circuito masculino y todos los detalles que se deben saber al respecto.

¿Qué debe pasar para que Djokovic siga siendo número uno en Roma?

Está confirmado que Novak Djokovic dejará de ser el número uno del mundo después del Masters 1000 de Roma 2023, pase lo que pase.

El serbio llegó al certamen siendo el campeón defensor, por lo que, en caso de revalidar la corona, no sumará puntos. Además, Carlos Alcaraz no había jugado en 2022 y, al presentarse en el cuadro principal, ya sumó lo necesario para desplazar a Nole.