Roger Federer asegura su presencia en un torneo muy especial para él y que lo acerca cada vez más a su esperado regreso. No juega desde los cuartos de final de Wimbledon 2021.

El mundo del tenis espera con ansías el regreso de Roger Federer. El suizo no juega un torneo desde julio de 2021 debido a molestias sufridas en su rodilla, que lo llevaron al quirófano. Se espera por su vuelta a las canchas, que ha quedado confirmado para septiembre con su participación en la Laver Cup. Pero a ello, se le suma un torneo más confirmado por el propio exnúmero uno del mundo.

Federer no compite en un torneo ATP desde los cuartos de final de Wimbledon 2021, donde cayó en cuartos de final ante el polaco Hubert Hurkacz. Su operación de rodilla puso en vilo su carrera, pero todos aguardan por un 'The Last Dance' para el histórico tenista suizo, que empieza a tomar forma.

Hace algunas semanas quedó confirmada su vuelta para la Laver Cup donde participará junto a Rafael Nadal de este certamen, que se jugará en septiembre. Pero este martes se conoció que también retornará al circuito para jugar el ATP de Basilea, a finales de octubre. Será un torneo más que especial, ya que se jugará en su ciudad natal, y donde ha ganado 10 veces el título.

La noticia la adelantó el biógrafo de Federer, René Stauffer a través de una publicación en su cuenta de Twitter. "Última hora: Roger Federer volverá a los campeonatos Swiss Indoors de Basilea a finales de octubre. Es su primera fecha confirmada en el circuito ATP tras la Laver Cup de septiembre", informó. Momentos después, el propio Federer confirmó esto al retuitear una publicación de la cuenta de Tennis TV donde se informaba de su presencia en el torneo suizo, donde buscará ganar su título número 104 de su carrera.

La gran incógnita pasa por saber si Federer jugará algún otro torneo antes de la Laver Cup y del ATP de Basilea. El anuncio deja la puerta abierta para que pueda jugar otro certamen de gran relevancia. El deseo de muchos fanáticos es verlo en el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, en lo que podría ser su última participación. Por lo pronto, habrá tenis del suizo en este 2022 y eso se lo agradecemos.