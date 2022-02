Después de los comentarios que se dijeron entre sí Roger Federer y Rafael Nadal por la consagración del mallorquín en el Australian Open, consiguiendo su título número 21 de Grand Slam, ambos han confirmado una gran noticia. El suizo y el español unirán fuerzas para representar nuevamente al equipo de Europa en la Laver Cup.

Este particular torneo ha confirmado su quinta edición con el atractivo de que los dos integrantes del 'Big Three' (Novak Djokovic no juega este certamen) se unirán nuevamente para formar parte del equipo europeo, que será nuevamente dirigido por Bjorn Borg. Este conjunto buscará nuevamente ser campeón como ha ocurrido en las cuatro ediciones anteriores.

Así se confirma el retorno a las canchas de Federer, ya que no juega desde que cayó en los cuartos de final de Wimbledon 2021 ante el polaco Hubert Hurkacz. Desde entonces, fue sometido a una operación de rodilla (su tercera en dos años) y aún no ha vuelto al circuito. El propio suizo había anticipado que no estaba confirmada su vuelta para antes de la temporada de césped, por lo que había dudas sobre su futuro. Finalmente, se oficializa su participación en la Laver Cup donde se podrá seguir disfrutando de su tenis.

En tanto, Nadal también volverá a la Laver Cup, ya que al igual que Roger, faltó en 2021, por una lesión. Será la tercera vez que juegue este torneo y se espera que pueda repetir el dobles con Federer en 2017. El español viene en un gran momento, luego de consagrarse campeón del Australian Open, su Grand Slam número 21, que lo confirma como el más ganador en esta clase de torneos.

¿Qué es la Laver Cup?

La Laver Cup es un torneo que forma parte del calendario oficial de la ATP, pero que no reparte puntos hasta el momento. Lo organiza la empresa Team 8, que tiene entre sus socios fundadores a Roger Federer. Ésta consiste en un duelo entre las estrellas del tenis de Europa y el Resto del Mundo, algo que se asemeja a la Ryder Cup de golf. Los capitanes Bjorn Borg por Europa y John McEnroe por el Resto del Mundo eligen cada uno a dos jugadores y, luego, se sumarán otros cuatro tenistas por ranking ATP en cada equipo para disputar el certamen.

Así, los seis jugadores jugarán partidos a lo largo de tres jornadas donde en cada una de ellas habrá tres singles y un dobles. La particularidad es que, en cada día, los puntajes son distintos. Cada partido del primer día otorga un punto para el ganador, en el segundo día, dos; y en el tercero, tres.

¿Cuándo se juega?

La Laver Cup quedó confirmada con el anuncio de la participación de Roger Federer y Rafael Nadal. Se jugará entre el 23 y el 25 de septiembre en el estadio O2 Arena de Londres, Gran Bretaña. Será la primera vez que este torneo se dispute en tierras inglesas y es la tercera en territorio europeo, luego de haberse jugado en Praga (2017) y Ginebra (2019). En tanto, se disputaron dos ediciones en Estados Unidos, Chicago (2018) y Boston (2021).