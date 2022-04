Si pensamos en las estrellas del tenis en este siglo, los nombres de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray seguramente serán los más mencionados. Son pocos los tenistas que han podido competirles de igual a igual.

Ganarle al Big Four es algo impresionante, pero lo es aún más si se consigue prolongadamente. Ese fue el caso de jugadores como Jo-Wilfried Tsonga, que este martes anunció su retiro tras la disputa de Roland Garros, del 22 de mayo al 5 de junio.

El francés, que llegó a ocupar el quinto escalón del Ranking ATP hasta 2012, en la misma era en la que los cuatro gigantes dominaban al mismo tiempo, dejará atrás una carrera cargada de logros. Su lesión en la espalda no le permitieron regresar a su nivel en los últimos años y, a los 36, le dirá adiós al tenis.

En su paso por el deporte conquistó 18 títulos, incluyendos dos Masters 1000, con subcampeonatos en Australian Open, Juegos Olímpicos y Masters Finals. Un palmarés que pocos tenistas a lo largo de la historia pudieron cosechar, algo que toma aún más valor si se tienen en cuenta a sus rivales de la era.

"Espero estar en forma antes y poder ser quien siempre he sido en este torneo. El objetivo es ser yo mismo, ser Jo-Wilfried Tsonga el tenista. Siempre me he fijado metas altas para intentar conseguir lo que pueda. Para mí, esta será la oportunidad de hacerlo por última vez", explicó sobre lo que quiere conseguir en Roland Garros.