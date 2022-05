Roland Garros no escuchó a Rafa: el horario para el Djokovic vs. Nadal por cuartos de final

La organización de Roland Garros ha tomado una decisión, apoyada en la televisión oficial que ofrece el serivicio para Francia, Novak Djokovic y Rafael Nadal cerrarán el dia martes en la cancha principal del Philippe Chatrier.

El partido se disputará en horario nocturno, no antes de las 20.45 horas locales, algo que va contra de la voluntad del tenista español, que venía pidiendo públicamente que los partidos decisivos se jueguen de día y no de noche en Paris, más aún este juego crucial.

Pero la organización se vio presionada por la máxima figura del evento y por los derechos de televisión. Amazon Prime tiene los derechos para transmitir el evento de manera abierta en Francia y poner ese partido en este horario, les permite hacerlo.

Novak Djokovic y Rafael Nadal, es un cruce digno de una final de Roland Garros, pero toca ahora que choquen en cuartos de final y la organización del torneo ha confirmado que el cruce será el cuarto encuentro en el estadio Philippe Chatrier, y eso hace que no sea antes de las 20:45 locales. Antes jugarán Zverev y Alcaraz, en el otro cruce de cuartos de final que atrae las miradas del mundo.

Los dos españoles, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal se expresaron en este sentido, ambos obviamente pidiendo no jugar de noche, es que Alcaraz comentó que si le tocará jugar de noche, será la tercera vez en el torneo, y "no lo creía justo".

Nadal dijo: "conozco Roland Garros de día, así he jugado el torneo casi siempre. No me gustaría disputar el último partido de noche", cosa que pasó, jugará de noche ante Nole, que tampoco estaba a favor de jugar bajo las luces artificiales, pero sabe que si Nadal está incómodo es un plus para el serbio que busca igualar el récord de 21 Grand Slams del hispano y para eso, debe ganar en Paris.