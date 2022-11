El calendario ATP va completándose a medida que el final de la temporada va acercándose. Sin embargo, aún quedan grandes compromisos por lo que resta del año. Esta semana comenzó a disputarse el Masters 1000 de París y ya hubo grandes sorpresas.

Rafael Nadal regresó a las canchas tras casi dos meses de ausencia en competencias oficiales. El español se había presentado por última vez en el Abierto de Estados Unidos, cuando cayó en los octavos de final ante el local Frances Tiafoe en cuatro sets.

Este miércoles, el de Manacor, número 2 del Ranking ATP, inició su camino en el Masters 1000 de París en la segunda ronda, pero no obtuvo un resultado positivo. Es que Tommy Paul (31°) lo eliminó por 3-6, 7-6(4) y 6-1 y enfrentará en la siguiente ronda a Pablo Carreño Busta (14°).

La inactividad complicó los planes de Nadal, que aún tiene una fecha importante por delante en lo que resta del 2022. Por su enorme primera mitad de temporada, la raqueta española estará compitiendo en el Masters Finals de Turín, a partir del 13 de noviembre.

"Si no pasa nada, jugaré, no veo por qué no. No tengo nada que perder tras un buen año. Necesito días de competición, no he competido lo suficiente. Me gustaría poder seguir dando lo mejor en el Tour, no sólo en los entrenamientos", resaltó Nadal, en declaraciones de Mundo Deportivo.