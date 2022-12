A pocos días del inicio de 2023, el tenis no para y los mejores jugadores ya tienen la mira puesta en los grandes torneos. Enero será la época en que Oceanía albergará los mejores partidos, sobre todo con la llegada del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia. De cara a esto, uno de los certamenes previos es la primera edición de la United Cup, competencia mixta por países que, entre otras figuras, tendrá al número dos del mundo, el español Rafael Nadal.

La United Cup 2023 tendrá como una de sus grandes figuras a Nadal, quien integra el equipo de España junto a Paula Badosa, Pablo Carreño, Nuria Párrizas, Albert Ramos, David Vega y Jessica Bouzas. Integra el Grupo D de competencia junto a los equipos de Gran Bretaña y Australia, que hace pocas horas sufrió la baja de una de sus grandes figuras, Nick Kyrgios.

Nadal está en Sidney preparándose para la United Cup, pero con la mira puesta en lo que será el Australian Open a mediados de enero. "Tengo una motivación enorme para comenzar bien. Los últimos meses no han sido sencillos para mí. Simplemente intento hacer los entrenamientos correctos antes de que empiece el torneo. Por supuesto, intentaré ayudar al equipo. Lo principal para mí en este momento es recuperar las buenas sensaciones en pista, ser competitivo. Estoy preparado para que ocurra, pero veremos", explicó en la rueda de prensa, previa a su debut.

El número dos del mundo, a sus 36 años, disputará el Abierto de Australia por decimoctava vez y buscará defender el título que logró a principios de 2022. Al ser consultado sobre si será su última vez en Melbourne Park, respondió: "Espero que no, cuando llegas a cierta edad nunca sabes cuándo será la última. Es obvio, pero no me gusta hablar de ello ahora mismo. Me concentraré en jugar al máximo nivel posible para darme la posibilidad de ser competitivo, de luchar por todo. Ese es mi objetivo ahora. No estoy pensando sobre cuál será mi última vez aquí. Vamos a intentar disfrutarlo, a crear algo especial. Soy feliz haciendo lo que hago".

Rafael Nadal debutará en la United Cup el 31 de diciembre cuando se enfrente a Cameron Norrie como parte de la serie entre España y Gran Bretaña, donde también podría integrar el dobles en caso de ser necesario. El conjunto británico, antes de enfrentar a los españoles, se medirá ante la local, Australia como parte del Grupo D.