El tenis ha vivido este año uno de los momentos más conmovedores de los últimos años cuando el pasado 23 de septiembre, Roger Federer jugó su último partido como tenista profesional. Los problemas en su rodilla lo llevaron a la triste decisión de tener que dejar el deporte en donde se convirtió en leyenda.

La despedida de Federer fue a lo grande y con una merecida ovación. Fue en el O2 Arena de Londres donde jugó un partido de dobles contra los estadounidenses Frances Tiafoe y Jack Sock. ¿Del otro lado? Rafael Nadal, su eterno rival en la carrera por el dominio del tenis mundial durante las últimas dos décadas, pero, principalmente, su amigo.

De recorrida por los Estados Unidos, donde incluso asistió a un partido de NBA entre los Celtics y los Nets, Federer también pasó por el programa The Daily Show with Trevor Noah donde reveló un detalle desconocido respecto a su retiro como profesional. ¿Cómo le contó la noticia a Nadal? Todo se dio con una emotiva llamada.

Federer reveló que cuando le contó a Nadal de su retiro, también le pidió que sea su compañero de dobles en la Laver Cup. "Mi esperanza era jugar los dobles con Rafa. Así que le llamé tras el US Open y fue una conversación muy emotiva porque era una de las primeras veces que le contaba mi decisión (su retiro) a alguien de fuera de mi equipo y mi familia", comenzó contando.

Y continuó, con cierta emoción: "Y tuvo que llamarle y decirle 'Hey, Rafa, antes que hagas otros planes, me gustaría que vinieras a la Laver Cup y jugar contigo mi último partido de dobles. Sería genial porque (se quiebra y llora), desgraciadamente, (llanto) mi rodilla ya no está bien y creo que esto es el fin, ¿sabes?'".

"Él se quedo como 'oh, sí, oh Dios mío... OK, sí. Allí estaré. Pase lo que pase", le respondió Nadal, según contó Federer, en un gesto de amigos que seguirán siéndolo más allá de la enorme carrera que forjaron juntos.

Al final, el suizo y el español jugaron el primer dobles de la Laver Cup el día viernes 23 de septiembre ante Tiafoe y Sock. Quedará como una anécdota que los estadounidenses ganaron ese encuentro por 6-4, 6-7 (2) y 11-9 en la definición con súper-tiebreak. Tras el encuentro, vinieron las ovaciones y las emociones a flor de piel por el adiós al tenis profesional para 'Su Majestad'.

