El futuro de Cristiano Ronaldo vuelve a estar en los primeros planos de las portadas de los diarios deportivos en Europa. Es que el portugués de 37 años buscó su salida de Manchester United en el último verano y no lo pudo conseguir. Sin embargo, todo apunta a que buscará hacerlo en enero de 2023 donde ya hay un equipo que se apunta a buscar su fichaje.

CR7 apenas ha jugado 378 minutos en ocho partidos disputados entre la Premier y la Europa League con Manchester United. Su intención en el pasado mercado de verano fue salir de Old Trafford en busca de otro desafío, principalmente por la idea de jugar la UEFA Champions League, así como por ciertos desacuerdos con el actual entrenador, Erik ten Hag.

De hecho, en el último clásico de Manchester, ten Hag no utilizó a Cristiano Ronaldo y lo dejó en el banquillo viendo cómo al United lo goleó el City. Esto volvió a disparar los rumores de una posible salida, sobre todo luego de que Erik ten Hag lo habría autorizado. Este jueves ha aparecido una portada donde se revela a un candidato para fichar al 'crack' luso incluso en el próximo mercado invernal de 2023.

Galatasaray vuelve a la carga por Cristiano Ronaldo

La portada del diario Fotomac de Turquía puso a Cristiano Ronaldo en su portada donde revela que Galatasaray está haciendo todo lo posible por tratar de ficharlo. Incluso se especula con que realice una ambiciosa oferta por él en la ventana de fichajes de invierno, es decir en enero de 2023. Los turcos ya intentaron fichar a CR7 el pasado verano, pero parece difícil que puedan convencerlo de un posible fichaje.

Si bien la intención de Cristiano es buscar una salida de Manchester United para enero, según The Sun, lo cierto es que Galatasaray no sería su destino predilecto. En primer lugar, ni siquiera juega competencia europea, algo que por lo menos en Old Trafford sí puede hacer porque juega Europa League. Además, un movimiento hacia Turquía sería alejarlo del mapa futbolístico, algo que resulta difícil de pensar para un futbolista de la calidad del portugués.

El conjunto turco, actualmente, está en el cuarto lugar de la SuperLiga de su país. En el pasado mercado ha hecho fuertes movimientos para tratar de volver a los primeros planos con los fichajes de Mauro Icardi, Lucas Torreira y Juan Mata, entre otros.