Cristiano Ronaldo y Manchester United parecen estar destinado a entenderse, respetarse y por encima de todo, a separar sus caminos. The Telegraph anunciaba anoche que el delantero portugués de 37 años tendrá las puertas de Old Trafford abiertas en enero del 2023 para dejar atrás su vida como Red Devil y volver así a una UEFA Champions League que le espera. ¿Qué opciones tiene el máximo goleador de todos los tiempos?

Erik Ten Hag decidió no darle minutos en ese derbi de Manchester donde Erling Haaland reventó todo, donde la Premier League volvió a mostrar el abismo que existe a día de hoy entre ambos clubes y donde quedó en claro que CR7 ya no es prioridad en su casa. Tras un verano donde se le negó buscar un nuevo destino y donde no hubo ofertas concentras por sus servicios, el luso parece tener fecha de caducidad en Old Trafford.

El sueño de Cristiano a sus 37 años parece ser simple de entender. Los deseos por volver a los primeros planos y a esa Liga de Campeones que lleva su nombre tatuado son el camino que junto a Jorge Mendes buscarán recorrer de febrero a junio del 2023, donde se espera que Ronaldo no sea más jugador del Manchester United. ¿Dónde puede ir?

Qatar 2022, el trampolín de CR7

A solo 7 meses de que su contrato con los Red Devils llegue a su fin, todo parece apuntar en esa ecuación a una transferencia mínima donde en el gigante de la Premier League se ahorren ese salario por más de 20 millones de libras que el luso ostenta ahora mismo. Medios como Cuatro en España o The Sun Inglaterra no dudan, Cristiano buscará llegar a cualquier equipo que pise los octavos de final de la Liga de Campeones.

Pero habrá que justificar dicha operación antes y el Mundial será el mejor escaparate para hacerlo. Una buena presentación en Qatar será clave para que CR7 pueda ofrecer sus servicios como goleador a uno de los mejores 16 equipos del viejo continente, así como el trampolín para llegar a sus 38 años con el himno de la Champions en los hombros.

Lesiones en los grandes de Europa le abrirán la puerta, así como el futuro de equipos que como Sporting Lisboa, Chelsea o Bayern Múnich ya sonasen como potenciales destinos en verano. Qatar 2022, clave para que la UEFA Champions League no se quede para siempre sin Cristiano Ronaldo.