Todo parecía la ecuación perfecta. Real Madrid necesita un ‘9’, Mauro Icardi revienta redes en Galatasaray e incluso su entorno habló de contactos puntuales con la planta noble del Santiago Bernabéu. Fabrizio Romano aclara un rumor que vuelve al ruedo tras varios años desde su último capitulo y que es tajado de lleno por el gurú del mercado de fichajes. La casa blanca del fútbol tendrá varios movimientos en verano del 2024. No al inicio.

“Real Madrid insiste en que no está en conversaciones activas para fichar a Mauro Icardi. No lo harán para la ventana de transferencias de enero a pesar de los vínculos recientes. Las excelentes actuaciones de Icardi no han pasado desapercibidas en Europa, pero Real Madrid desmiente ese tipo de planes”, palabras textuales de Fabrizio Romano para negar todo. Pese a las declaraciones de su abogado jornadas atrás, el rosarino no encaja en un plan de fichajes que ya tiene media hoja de ruta completada. Verano, el momento para gastar.

¿Por qué? Salvo giro de 180 grados los Merengues no irán al mercado de enero. La realidad es que no creen en este, no confían en los fichajes de mediados de curso y por encima de todo, lo ven como un fracaso propio a la planificación hecha en cada mes de junio. Los precedentes de Antonio Cassano, Lucas Silva o Emmanuel Adebayor bajo la administración de Florentino Pérez tampoco suman puertas adentro de Valdebebas. Icardi y sus números no mienten, pero no encajan en lo que busca la casa blanca. Preocupa también su entorno.

En lo que vamos de curso el argentino ha dado un paso al frente. Tras un paso lleno de irregularidades por París, Icardi suma 13 goles y 4 asistencias con un equipo que con sus tantos sueña todavía con ser miembro de los octavos de final de la Liga de Campeones. En Real Madrid las bajas se acumulan en ataque por estas fechas, pero no habrá caras nuevas para en inicios del 2024.

“El club se encuentra emocionado por la llegada de Endrick el 24 de julio”, dicta también Fabrizio Romano para entender el contexto de toda la información. Los merengues ya han fichado un ‘9’ para el próximo año y no es otro que el actual punta del Palmeiras. No solo no hay deseos de sumar caras nuevas en medio de una temporada de transición, sino que por Valdebebas consideran que el trabajo ya se ha realizado en este sentido de cara a la temporada 2024/2025. Ni la baja de Vinicius hasta febrero cambia la hoja de ruta. Se cierra con lo que hay disponible.

El entorno de Icardi aseguraba contactos

“Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo (por ayer). El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid”, palabras de Elio Letterio Pino como abogado de Mauro en Fanatik para abrir una novela que ya se encuentra cerrada. Galatasaray, su lugar de vida de momento. En enero habrá nuevos rumores.

¿Cuánto termina el contrato de Icardi?

El argentino se ha convertido en el pilar del gigante turco. Uno donde tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026. Recordemos que Galatasaray pagó cerca de 10 millones de euros por su fichaje al PSG. Fabrizio Romano habla de equipos interesados en su futuro, más no la casa blanca del fútbol. Esta va con lo que tiene hasta julio del 2024.