A la vista de todos: Joan Laporta utilizó los premios The Best para acercarse a Lionel Messi

Uno de los focos de la gala de los premios FIFA The Best celebrada este lunes por la noche, estaba puesto en el reencuentro que se podía dar entre Lionel Messi y Joan Laporta en medio de la incertidumbre por el futuro del futbolista, quien todavía no firmó la renovación de su contrato con el París Saint-Germain, el cual vence el próximo 30 de junio.

Desde hace semanas la posibilidad -concreta o no, todavía no se sabe- de que el argentino regrese al Fútbol Club Barcelona está flotando en el aire. Principalmente, por las dudas que transmiten día a día los medios de comunicación de la capital francesa sobre las negociaciones para la extensión, incluso habiendo existido una reunión con directivos del PSG la semana pasada.

En ese mismo sentido, trascendió que, supuestamente, Jorge Messi y Joan Laporta aprovecharían que coincidirían en París por los premios The Best, para juntarse y seguir ideando un posible retorno al Fútbol Club Barcelona o, en su defecto, para avanzar en los detalles de la realización de un partido homenaje que tiene como uno de sus mayores objetivos cerrar el ciclo como ambas partes se merecen.

Pero más allá de esta versión, lo que sí se vio fue la felicitación del presidente del elenco culé a Lionel Messi por la obtención de su segunda estatuilla como Mejor Jugador de los FIFA The Best Awards. Lo hizo una vez culminada la ceremonia mediante su cuenta oficial de Twitter, agregando palabras a una publicación del usuario en catalán de la institución que comanda.

El posteo de Joan Laporta dedicado a Lionel Messi por la obtención del premio The Best

''¡Enhorabuena, Leo Messi! Un nuevo y merecido reconocimiento a una trayectoria de leyenda. Los culés siempre estaremos orgullosos de que formes parte de nuestra historia'', escribió en su cuenta de la red social Twitter Joan Laporta que, en medio de los rumores, sin dudas, de esta forma, alimenta las especulaciones para una vuelta al FC Barcelona.