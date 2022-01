Inicia el mercado de pases de invierno y AC Milan se ve en la necesidad de hacer algunos movimientos. No se esperan grandes traspasos para el equipo rossonero para este mes de enero, pero Paolo Maldini moverá algunas piezas que ayudarán al equipo en el segundo tramo de la temporada de la Serie A.

Si bien AC Milan ha demostrado que sufre a la hora del recambio, la directiva y el entrenador, Stefano Pioli han dejado claro que no habrá demasiados cambios en este mercado de pases. La única necesidad de urgencia es encontrar al reemplazo de Simon Kjaer, quien se perderá lo que resta de temporada por su rotura de ligamentos.

Bajas

Las bajas en AC Milan son un secreto a voces. En primer lugar está Andrea Conti. El lateral no cuenta para Stefano Pioli y ha sido vinculado con Empoli en los últimos días. El otro que se encuentra en la puerta de salida es Samuel Castillejo, quien es fuertemente pretendido por Genoa.

El gran asunto de incertidumbre es Franck Kessié. Todo apunta a que el marfileño no renovará su contrato y saldrá libre al acabar la temporada. Esto dejó abierta la posibilidad de que el club lo vendiera en este mercado de invierno. No obstante, el volante se ha marchado a la Copa África y no parece haber intención de que salga este mes de enero.

Altas

La prioridad de AC Milan para este mercado es fichar a un zaguero central y el favorito es Sven Botman, defensor de Lille. El jugador tiene la intención de vestir de rossonero y ha rechazado una oferta millonaria por parte de Newcastle. Las negociciones están en curso.

En cuanto a otros refuerzos, ha sonado Renato Sánchez como posible reemplazo de Franck Kessié. El también jugador de Lille ha sido vinculado con el club de San Siro desde hace meses y podría haber una avanzada en este mercado invernal.