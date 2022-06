Las cuentas no dan en Barcelona. Pese a que el club trabaja en una inyección de dinero importante con la venta del 49 por ciento de BLM (Barça Licensing & Merchandising) y el acuerdo con CVC por los derechos de televisión, que le darían unos 740 millones de euros, siempre que la Asamblea lo apruebe, en el club deben tomar medidas urgentes para poder destrabar su situación de mercado. Es que si no logra equilibrar sus finanzas, el club no podrá fichar jugadores y, en tal caso, no podrá inscribirlos, tal como ya ha advertido el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

En Barcelona saben que están contra las cuerdas en cuanto a la masa salarial. Por eso, la directiva, encabezada por Joan Laporta, se plantea una medida de emergencia importante con la reducción de salarios a todos los jugadores. Deportes Cuatro había anunciado que el recorte sería a los capitanes de la plantilla del primer equipo, pero Mundo Deportivo aseguró que la rebaja sería para todos los jugadores. El citado medio asegura que ésta sería importante, ya que se habla de un recorte de salario del 50 por ciento.

La medida ya había sido anticipada anteriormente por Laporta en su última entrevista con L'Esquiu, explicando que contaban con varias posibilidades para tratar de amoldarse a las exigencias de LaLiga en cuanto al límite salarial y el 'Fair Play Financiero'. Si bien parece una medida desesperada y hasta polémica, hay algunos jugadores que serían exceptuados de este recorte salarial.

¿Qué jugadores de Barcelona no se verían afectados con la rebaja salarial?

Según explicó Mundo Deportivo, la rebaja salarial afectaría a todos los jugadores, pero con excepción de los que recién renovaron sus contratos, que son Ansu Fati, Pedri y Ronald Araújo. En tanto, a ellos se les sumarían los fichajes del último mercado de invierno, es decir, Ferran Torres y Pierre-Emerick Aubameyang. Dani Alves y Adama Traoré deben arreglar su situación en los próximos días por el final de sus respectivos vínculos.

También hay otros jugadores que no se verían afectados por el recorte en sus salarios. Franck Kessié y Andreas Christensen, quienes apuntan a ser los primeros fichajes del club para la próxima temporada, tendrían contratos con los ajustes ya negociados. Lo mismo sucedería con Robert Lewandowski, César Azpilicueta y Marcos Alonso, jugadores por los que negocia Barcelona. En tanto, a los jugadores prescindibles se les buscará una salida obligatoria o una reforma para liquidarles el contrato con este 50% de rebaja.