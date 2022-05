Desde hace semanas viene creciendo el rumor de que FC Barcelona se unirá a LaLiga con el proyecto con el fondo inversor CVC. Luego de haberlo rechazado en primera instancia, Joan Laporta parece convencido de que acabará siendo beneficioso para el club. Así lo afirmó este martes en una entrevista en el programa Tot Costa.

El convenio de LaLiga con CVC por la cesión de los derechos audiovisuales de la competencia ha generado un inmenso revuelo desde hace meses. Hasta el momento, Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club se venían negando a firmar el acuerdo. Sin embargo, luego de algunos cambios, el equipo azulgrana empieza a ceder.

El club catalán se ha estado acercando al acuerdo con LaLiga desde hace algunas semanas. Si bien aún no aceptan el acuerdo, el propio presidente Joan Laporta ha asegurado que, bajo los nuevos parámetros, el convenio con CVC puede acabar siendo beneficioso para los clubes españoles.

¿Se suman al acuerdo?

Dejando claro que manejan otras opciones, Laporta no descartó a CVC. "La operación de CVC sí garantiza que tengamos fair-play. Hay otras que, combinadas con alguna de las palancas anteriores y afectando al 10 por ciento de los derechos también nos darían el fair play, porque convertirían en positivo el negativo que tendríamos y ya podríamos cerrar las operaciones que tenemos abiertas".

"Tenemos otras opciones y por eso no nos vemos abocados a nada. Es una propuesta que se ha flexibilizado. Antes hipotecaba el cien por cien de los derechos, porque no nos dejaba gestionar el 90 por ciento de los derechos sin permiso. Ahora solo el diez por ciento. Todos los clubs han firmado excepto el Madrid y el Athletic. Nosotros aún no tenemos idea de hacerlo. Hemos trabajado otras tres opciones. No hay ninguna perfecta y hay que elegir la que más nos interese" añadió.