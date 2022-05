Joan Laporta no se ha quedado callado tras las palabras del presidente de LaLiga sobre el posible fichaje de Robert Lewandowski.

El interés de Barcelona en Robert Lewandowski y la situación financiera del club siguen dando de qué hablar. Fue este mismo martes que el presidente de LaLiga, Javier Tebas recordó públicamente que los catalanes no están en condiciones de llevar a cabo ese fichaje. Sus palabras no han caído bien en el equipo azulgrana y ha llegado la respuesta de Joan Laporta.

Está más que claro que Barcelona debe trabajar con mucho cuidado en la ventana de pases. El equipo catalán tiene números en rojo y su límite salarial no les permitirá hacer demasiado. Es por esto que una posible avanzada por Robert Lewandowski parece tan complicada.

"No sé si venderán a De Jong o a Pedri o a 'Pepito Pérez', pero saben que deben ingresar más y vender activos. A día de hoy no puede fichar a Lewandowski" fueron las palabras del presidente de LaLiga en uno de los Desayunos Deportivos de Europa Press.

Respuesta de Laporta

Luego de las declaraciones de Tebas, Laporta respondió a través de los canales oficiales del club. "Ante las manifestaciones del presidente de la Liga diciendo que no podemos fichar a un jugador, me gustaría recordarle al presidente de la Liga que sus funciones son las de velar por la liga de fútbol profesional y por los clubs, por lo que le pido que se abstenga de hacer comentarios sobre si podemos o no fichar a un determinado jugador, porque eso perjudica claramente los intereses del FC Barcelona".

"No sé si hace estos comentarios de forma voluntaria o involuntaria. Si lo hace de forma voluntaria, es inadmisible, porque hay una clara voluntad de perjudicar los intereses del Barça. Y si lo hace involuntariamente es una prueba más de su incontinencia verbal y afán de protagonismo, que con todos los respetos, pienso que no le toca" señaló.