El contrato de Lacazette con Arsenal finaliza en junio y los Gunners no van a renovarlo. El francés ya tiene opciones para seguir su carrera.

Alexandre Lacazette sabe que no continuará en Arsenal y reveló con qué nuevo club tiene contacto

El mercado de verano está cada vez más cerca en Europa y el principal foco está puesto en este período en las estrellas que terminan sus vínculos con los clubes. Como pocas veces, son varias las figuras que quedarán en libertad de acción y todos los equipos quieren aprovechar las oportunidades.

Dentro de la Premier League, la ficha de Alexandre Lacazette es una de las más atractivas en el marco de los goeladores que quedan con el pase en su poder. El francés de 30 años no extenderá su vínculo con Arsenal y dejará al club de Londres tras cinco temporadas.

Este lunes, Lacazette admitió en el Canal Plus de Francia, vía As, que no continuará con los Gunners y que ya está revisando sus opciones a futuro. "Estoy en negociaciones con muchos clubes. Estoy abierto", comentó el atacante que convirtió 71 goles en 206 partidos en el equipo inglés.

Al goleador no le faltarán ofertas, pero ya explicó que Olympique de Lyon tiene buenas posibilidades de quedarse con su ficha, ya que es el club en el que debutó y al que representó durante sus primeras ocho campañas: "Nunca he perdido el contacto con el Lyon desde que me fui del club".

"Intento volver al club una o dos veces al año para ver al staff médico porque estamos muy unidos. El Lyon sabe que estoy libre, ellos ya han recibido la información", detalló Lacazette, que podría regresar a la Ligue 1 en verano tras cinco años.