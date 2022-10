Real Madrid es uno de los 5 clubes que ya han asegurado su boleto a los octavos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo, el equipo merengue aún no asegura la primera plaza del Grupo F, por lo que buscarán el triunfo en el partido de este martes ante Leipzig.

Real Madrid visitará a Leipzig en el Red Bull Arena este martes 25 de octubre para el partido por la fecha 5 de la fase de grupos de la Champions League. Para la Casa Blanca es fundamental conseguir los puntos para asegurar la primera plaza.

Se sabe que la gestión de energías a esta altura de la temporada es importante, especialmente a menos de un mes del Mundial de Qatar 2022. Es por esto que Carlo Ancelotti espera llegar a la última fecha de la fase de grupos sin ningún tipo de responsabilidad.

Palabras de Ancelotti

"El objetivo es ganar mañana y olvidarnos de la fase de grupos. Ya vine a Leipzig con el Bayern, pero son mejor equipo ahora. Va a ser un partidazo" aseguró Ancelotti en la conferencia de prensa previa al partido por la Champions.

Aún así, el DT aseguró que no regulará las energías pensando en el Mundial y las posibles lesiones. "Las lesiones son parte del fútbol. Si no quieres lesionarte quédate en el sofá, es una frase que le digo a los míos. Puede ser en un entrenamiento, un leve contacto... es algo que puede pasar y no se puede hacer nada. Todos quieren entrenar, nadie me ha dicho 'no quiero entrenar porque tengo miedo'. Le diría 'quédate en casa, hay muchas películas y series buenas'".