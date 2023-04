“Jorge Mendes, que tras recibir la luz verde del Barcelona presentó al futbolista el interés de varios grandes de Europa”, así abre Mundo Deportivo su última información sobre una trama Ansu Fati que trae novedades para un conjunto culé donde ya hasta tres clubes han manifestado su deseo por quedarse con el dueño de la ‘10’ del equipo de Xavi Hernández. De momento, se ha rechazado todo.

Por Barcelona de momento se blindan ante las preguntas que llegan sobre la continuidad de un Ansu Fati que pese al buen momento de sus compañeros, todavía no puede derrumbar la puerta para hacerse con un hueco en ese once titular donde los Gavi, Ousmane Dembelé o Raphina han ganado de momento esa partida para ser los extremos de un conjunto culé donde las palabras de Bori Fati vuelven a la vida por estas horas. Jorge Mendes ya mete mano.

“Sí por mí fuera, me lo llevo del Barça pero él quiere seguir en el Barça. Yo estoy enfadado como padre y lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos”, analizaba en COPE jornadas atrás un Bori Fati que no es quien lleva ahora mismo el futuro de su hijo. Se dice en Mundo Deportivo que Jorge Mendes, con el aval del club sobre sus hombros, ya empieza a buscar soluciones.

Tres ofertas rechazadas

La voluntad del canterano es quedarse por el Camp Nou y triunfar bajo la camiseta de la que es hincha, pero al mismo tiempo la directiva necesita dinero y sacarse de encima fichas que no sean absolutamente prioritarias para Xavi Hernández. Mendes, a 13 de abril, ya le transmitió a Ansu el interés de tres potencias europeas para hacerse con sus servicios. El delantero habría rechazado todo hasta aquí.

Manchester United, Bayern de Múnich y Tottenham, los nombrados por Mundo Deportivo como esos clubes que ya han preguntado a Mendes por el futuro de su representado y que de momento, no cuentan con el aval del luso para hacer una oferta formal al Barcelona. El medio abre y cierra su información marcado que la directiva culé se abre a la posibilidad de recibir ofertas.