Ansu Fati empieza a ser uno de los nombres que podría llamar la atención en el próximo mercado, sobre todo pensando en el descontento que ha mostrado su entorno en las últimas horas. Es que el padre del delantero de 20 años no está contento con los minutos que le ha dado Xavi Hernández durante la presente temporada en el primer equipo de FC Barcelona. Y hasta reveló el club en el que ve a su hijo en un futuro.

Bori Fati causó revuelo en España al mostrar su malestar por la situación de su hijo. Si bien tiene contrato con Barcelona hasta 2027, lo cierto es que en esta temporada no ha sido primera opción para Xavi, ni siquiera cuando hubo ausencias importantes por lesión. Si bien ha participado en 38 partidos, sólo fue titular en 12 de ellos (marcó en total seis goles y tres asistencias).

Por lo cual, el padre de Ansu, Bori Fati, atendió al programa El Partidazo de COPE para hablar de la actualidad de su hijo. "A mí me molesta lo que está pasando. Es el '10', el futbolista franquicia. Ha cogido el dorsal cuando nadie estaba para cogerlo. Lo que me molesta es cómo le están tratando con los minutos. Uno, dos, tres... Eso es lo que me duele. Yo no pido que sea titular sí o sí, pero él salió de La Masia. ¿Si no le das minutos, a quién se los vas a dar?", exclamó. Además, reveló que tendrá una reunión con su agente Jorge Mendes para discutir su futuro.

Por otra parte, cuestionó a Xavi Hernández por no darle más minutos. "Yo no lo sé. Como entrenador, tendrá sus razones. Le dice que trabaje y él trabaja. Yo estoy enfadado como padre", dijo. Aunque, agregó que su hijo no está enojado. "Ansu no puede estar enfadado. Se ha criado allí. Xavi le ha dicho que quiere verle riéndose, contento, porque es el '10'", agregó.

El club donde le gustaría ver a Ansu Fati

Por último, ante la pregunta de Juanma Castaño, sobre dónde vería a su hijo en un futuro, Bori Fati respondió: "Hay tiempo para esto. Yo pienso mucho en el Sevilla". No sorprende esta declaración, ya que Ansu Fati, a sus seis años, llegó a la Sierra Sur de Sevilla cuando se fue de Guinea-Bissau junto a su familia.