Hay caso Ansu Fati en un Barcelona donde las palabras de Bori, su padre, ni mucho menos gustaron en una entidad donde el nombre del nuevo ‘10’ genera debate de cara a los próximos meses. Tras una serie de dardos a Xavi Hernández y en medio de las reuniones que vendrán con Jorge Mendes, el canterano ya reacciona a las palabras de su progenitor.

"A mí me molesta lo que está pasando. Es el '10', el futbolista franquicia. Ha cogido el dorsal cuando nadie estaba para cogerlo…Si por mí fuera, me lo llevo del Barça. Merece mucho más…Yo estoy enfadado como padre y lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos. Estamos hablando del '10' del Barça”, algunas de las frases de Bori Fati en COPE que por supuesto, abren un nuevo panorama en cuanto al futuro de última gran creación de La Masía.

Pero este ya responde, en silencio eso sí, y lo hace solo unas horas después de que padre criticase públicamente a cuerpo técnico o directivos por el presente de un jugador al que las lesiones han pasado factura, que gusta en la Premier League y que en la presentación del MIC 2023 contestó a voces cercanas a Mundo Deportivo bajo el lema: “Tengo contrato hasta 2027 y ojalá puedan ser más. Espero poder estar aquí muchos años". Dichas palabras, del pasado 27 de febrero, vuelven a ser única manifestación del jugador sobre el tema.

“Número uno en ventas”

Que Barcelona necesita dinero es un secreto a voces, así como que habrá grandes sacrificios en verano para seguir siendo competitivo y por supuesto el nombre de Ansu entra en los análisis que hace el club a la hora de vender activos. Fati y los 50 millones de euros en los que tasan al jugador empiezan a ser más que bien considerados en el Camp Nou.

Sport confirma las informaciones del Chiringuito anoche marcando como el canterano supone el mayor generador de ingresos a nivel de ventas que Barcelona espera poder conseguir de cara a seguir equilibrando sus cuentas: “Está en la pole position de salidas del club ahora mismo, no gustó en el club las palabras de su padre. Es el número uno en ventas”.