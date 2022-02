El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol negó el recurso impuesto por Barcelona que intentaba levantar la sanción de dos partidos impuesta a Dani Alves por la expulsión en el juego contra el Atlético de Madrid en la jornada 23 de LaLiga en que el Barcelona ganó por 4-2 al equipo de Simeone.

La jugada se dio en el minuto 71 del partido por una entrada por atrás de Dani Alves al belga Yannick Ferreira Carrasco, y el árbitro del partido le mostró la roja directa, que le valió una sanción de dos partidos según el artículo 114.1 del segundo párrafo, del código de disciplina en el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol.

Barcelona presentó el recurso para apelar la sanción, considerando que no fue una correcta interpretación del árbitro del partido, el club adujo que el fallo no contempló la posibilidad o no de disputar el balón por el lateral derecho brasileño. La intención era que la sanción sea la mínima por la roja, y que se reduzca a solo un juego de penalidad.

El mismo artículo 114 del código de disciplina contempla que si el jugador está en disputa del balón la sanción por una roja directa, puede ser reducida a un solo partido: "de acuerdo al párrafo primero del artículo 114 que prevé dicha sanción para los supuestos en los que la expulsión se deba a situaciones en que el futbolista estuviese la posibilidad de disputar el balón".

El informe arbitral fue determinante para la sanción, Jesús Gil Manzano apuntó en la planilla que: "En el minuto 69, el jugador (8) Daniel Alves Da Silva (BAR) fue expulsado por el siguiente motivo: Impactar con sus tacos en el gemelo del adversario sin opciones de jugar el balón".

En la apelación Barcelona menciona que hubo un error de interpretación de Gil Manzano. Pero fue rechazada, entre otras cosas porque el Comité considera que el club no aportó pruebas audiovisiuales que demuestren que el contenido de la planilla firmada por el juez sea érronea. Así, Dani Alves se perderá el derbi de la ciudad ante el Espanyol y la jornada 25 ante Valencia.