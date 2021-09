En Arsenal, las cosas no marchan como todos quisieran. Si bien han tenido un verano muy activo en el mercado, el mal arranque en la Premier League, complica las aspiraciones de los Gunners. Y esto provoca que Mikel Arteta esté en el punto de mira de un posible despido. Las presiones que tiene el español lo ponen en una situación cada vez más delicada.

Tres partidos ha tenido Arteta, tres derrotas, y ni siquiera han anotado goles, toda una rareza en un equipo como Arsenal, que siempre suele ser protagonista en Premier League. Pero, las tres derrotas ya han causado los primeros rumores de un posible despido del entrenador español y hasta han aparecido nombres como su posible sucesor.

Y este miércoles vuelve a aparecer el nombre de Antonio Conte relacionado con Arsenal. Según revela CalcioMercato, el técnico italiano vuelve a aparecer en la escena y no se descarta que sea llamado en caso de que Arteta no pueda revertir su situación. Es el nombre que más se menciona como posible reemplazo, pero no se descarta que haya otros.

Si bien Edu Gaspar, director deportivo de los Gunners, reiteró que no piensan en un cambio de rumbo en el banco de suplentes hace algunos días, lo cierto es que cada vez crece más la presión contra Arteta. Los resultados urgen en el Emirates y, sobre todo, para el bien del técnico de cara a su futuro. Los rumores de Conte creciendo constantemente no favorecen a su estancia en el club inglés.

Arsenal tiene por delante un par de partidos como para probar a Arteta en lo inmediato: primero, deberá jugar ante Norwich este sábado y, una semana después, visitará a Burnley. Ganar estos dos encuentros calmarán los rumores de salida, pero si esto no ocurre, pueden avecinarse tiempos de cambio en el banco de suplentes.