Barcelona busca entrenador, la Premier League tiene los mejores y Xavi no será el capitán del equipo a partir del 1 de julio. El cóctel se encuentra armado pensando en rumores que rápidamente son desactivados desde el Reino Unido. Que el conjunto culé encuentre a su próximo entrenador desde la élite del fútbol británico es una quimera que solo puede desbloquear Joan Laporta. ¿Qué pasa con Pep Guardiola? Vamos con ello.

Sport daba dos nombres en las últimas horas. Si bien hay hasta siete que se encuentran ahora mismo en manos de la directiva, desde el medio hablaron de una pareja Jürgen Klopp-Mikel Arteta que incluso podía tomar las riendas desde el primer día de la pretemporada. La prensa inglesa devuelve la información y afirma que ahora mismo ni Arsenal o Liverpool temen por el futuro de sus DTs. El alemán se irá sí, pero ahora mismo nada hace pensar en que se acerque al Camp Nou de cara a la temporada 2024/2025.

“Estoy convencido de que es la decisión que debo tomar. Me estoy quedando sin energía y no tengo problemas en decirlo, lo sé desde hace un tiempo. No puedo seguir haciendo el trabajo una y otra vez después de tantos años”, fueron las palabras de Klopp para despedirse a partir del 1 de julio de Merseyside. The Athletic y Sky se hacen eco de lo dicho en Barcelona y niegan que ahora mismo alguien pueda evitar un año sabático para The Normal One. Hasta 2025 y como mínimo, el teutón sale del foco de la élite en el día a día.

¿Y qué pasa con Arteta? Se unen Ben Jacobs y Guillem Balagué para definir la situación. Sport afirmaba que el vasco comunicaría su adiós al Arsenal a finales de curso en dirección al Camp Nou. Ambos periodistas afirman que en la próxima rueda de prensa de los Gunners, el ex ayudante de Pep Guardiola negará cualquier vínculo con el conjunto culé. Descartan de cualquier manera su arribo al barco que dejará Xavi.

“Los aficionados del Arsenal pueden relajarse Mikel Arteta no sólo no habló con su personal sobre su marcha al final de la temporada, sino que tampoco tiene intención de marcharse. Nada de eso es cierto El club niega que haya habido reunión alguna sobre la salida del club”, palabras de Balagué en sus redes sociales. El vasco, no olvidemos, tiene contrato hasta el verano del 2025. Sus 210 partidos en el Emirates no apuntan a terminar a corto plazo.

Ojo a LaLiga y el Fair Play con Xavi

Cadena SER confirmaba horas atrás que la patronal tiene cosas por pedir al Barcelona en cuanto al cambio de DT. La salida de Ronald Koeman y el arribo de Xavi en 2021 fue permitido por LaLiga a cambio de un dinero que debe ser devuelto. Este se restará del posible contrato del nuevo entrenador. Supone menor capacidad de captar un estratega de élite a menos que este acepte perder dinero.

¿Y la opción Guardiola?

Viejas declaraciones de Pep asegurando que iría de vuelta a Barcelona si el club se lo pide ganan fuerza. Tras la salida de Xavi se viene una rueda de prensa mañana de cara al choque con Burnley donde habrá que ver que dice Guardiola sobre la posibilidad de regresar a casa más de 12 años después. De momento los grandes medios de Cataluña no lo incluyen en la baraja de candidatos.