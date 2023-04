De acuerdo con información en territorio ibérico, Mikel Arteta, actual director técnico de Arsenal, aparece como uno de los obsesionados para reemplazar a Carlo Ancelotti, si finalmente se va de Real Madrid para tomar la dirección de la selección de Brasil.

Entonces, ante ese contexto, los administrativos de la institución londinense, que además lidera la Premier League, de la mano de Arteta, se mueven rápidamente para tener un reemplazante. Cabe recordar que, los Gunners tienen 72 puntos, 8 más que su más inmediato perseguidor, Manchester City.

Y es que sin lugar a dudas la temporada para el español ha sido francamente admirable con el equipo en el que él supo brillar como mediocampista, ahora lo hace como DT. Claramente la fanaticada del cuadro de Londres lo tiene en un pedestal por lo demostrado en el presente curso.

Lo cierto es que desde las cabezas de Arsenal ya tienen a un opcionado para tomar las riendas del elenco de la capital inglesa. Según información de The Mirror, el candidato a ser el dueño del banquillo es nadie más, ni nadie menos que: Roberto de Zerbi, actual timonel de Brighton.

Es importante resaltar que no es un hecho que Arteta salga de Arsenal, pero sí es cierto que es una opción para el conjunto de la Casa Blanca. No obstante, los ejecutivos de la institución londinense se mueven para no dejar nada al azar y así seguir con la misma senda que ha cosechado el español.

De otra parte, de Zerbi, quien no tuvo una gran carrera como futbolista, apenas tiene 43 años y viene realizando una temporada destacada con el conjunto de las Gaviotas. En el pasado él ya estuvo al frente de equipos de su país, como lo son: Palermo y Sassuolo.