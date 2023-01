¿Qué será del PSG cuando Qatar cierre la celebración del que fue el gran motivo por que ha invertido tanto en el fútbol? Suponía uno de los interrogantes más grandes alrededor del deporte rey luego de una Copa del Mundo donde Oriente Medio se puso en lo más alto del planeta. Un nuevo Paris Saint Germain viene por delante y dista en varios aspectos de lo que entendemos por el club de la capital gala ahora mismo.

Lo primero a dejar en claro gracias a las informaciones de medios como L’Equipe, Le Parisien, RMC Sport o AS es que el proyecto sigue adelante, que Doha no abandonará la Ligue 1 y que Nasser Al-Khelaifi seguirá trabajando por los intereses de Qatar en el Parque de Los Príncipes. Es ahí donde empiezan los cambios de este PSG 2.0 que invertirá como siempre, más no solo en el terreno de juego.

El propio Al-Khelaifi ha venido teniendo rifirrafes con el Ayuntamiento de París por un estadio que se quiere remodelar en toda regla, pero que no satisface el modelo que tienen pensando desde Qatar Sports Investments (QSI). Varios hipódromos de las afueras de la capital empiezan ser estudiados como la nueva casa de un PSG que más pronto que tarde podría tener un feudo propio. Recordemos que ya ostentan una ciudad deportiva situada en Yvelines que se inaugurará este año y que cuenta con 17 campos, un estadio para 3.000 espectadores, 74 hectáreas y con alrededor de 150.000 metros cuadrados por 250 millones de euros.

PSG Group, en camino

Todo esto costará dinero, por lo que hay que diversificarse y es ahí donde la renovación de nombres como Lionel Messi o Kylian Mbappé entra en juego. Solo por el argentino se ingresaron cerca de 700 millones de euros en contratos publicitarios y sponsors que continuarán llegando luego de su consagración en Qatar. Hasta aquí todo encaja, pero por Paris Saint Germain quieren más.

Tal y como se reportase MARCA el pasado mes de octubre, PSG se une a Manchester City como esos equipos con diversos clubes a lo largo y ancho del planeta. La llegada de Qatar Sports Investments al Sporting de Braga, primer aviso del nuevo conglomerado de equipos que será dirigido desde la capital gala. Oriente Medio no quiere tener límites.

Pero el Fair Play Financiero regresará a la Ligue 1 y bajo los números que se manejan hoy en día no será posible la expansión sin ‘ayuda’ ajena. El propio Nasser Al-Khelaifi se mostraba abierto en una entrevista en Qatar 2022 a que nuevos inversores (Se habla de empresas de USA) llegarán al Parque de Los Príncipes por ofertas que compren el 15% de un club que desde el 2011 pasó de costar 70 millones de euros a 4.000.

Así se espera que sea el nuevo PSG, donde medios como MARCA, L’Equipe, Le Parisien, RMC Sport o AS hablan de un proyecto que no detendrá tras la Copa del Mundo, que pone sus ojos en hacer crecer sus instalaciones y que quiere tener ojos en cada rincón del planeta. La expansión o versión 2.0, ya está en camino.