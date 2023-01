Desde Sport explican los motivos que llevan a la directiva del PSG a nuevamente buscar la salida de un Neymar que volverá a ser moneda de cambio en el futuro más inmediato del club de la capital francesa. No hay hueco para todos.

El futuro de Neymar no se encuentra atado al Parque de Los Príncipes, o por lo menos eso pretenderían desde un PSG al que de nuevo relacionan con esos deseos de vender a la estrella brasileña más pronto que tarde. Desde Europa no dudan que el crack de 30 años no tiene hueco en la capital francesa y que nuevamente se buscará sacar tajada con su salida.

Qatar 2022 supuso un nuevo golpe deportivo al hombre que en verano del 2017 se convirtiese en el fichaje más caro que haya visto este deporte. Pese a su espectacular desempeño en una temporada donde hasta la fecha acumula 15 goles y 11 asistencias en 21 encuentros, desde Sport aseguran que PSG tiene decidido armar su futuro sin un Neymar que volverá a funcionar como moneda de cambio en el Parque de Los Príncipes.

La decisión de renovar a Kylian Mbappé y Lionel Messi, sumado al regreso del Fair Play Financiero a la Ligue 1 y el deseo de tanto Luis Campos como Nasser Al-Khelaifi por no tener problemas con UEFA a corto plazo en este apartado se unen en un contexto que desde Barcelona lleva a afirmar que el crack de la Verdeamarelha no tiene hueco en París más allá del próximo 30 de junio.

No será una misión sencilla, pues Ney tiene contrato hasta 2026 y una ficha cercana a los 30 millones de euros que hace más que recortado el abanico de opciones que pueden encontrarse para que ponga rumbo a nuevos destinos. La Premier League y su músculo económico, el primer lugar donde buscarán situar al brasileño en la próxima temporada.

Ahora o nunca

Por Sport aseguran que nadie en PSG pedirá los 150 millones de euros que se solicitaban por su marcha el pasado mes de junio, así que como que verano del 2023 supone uno de los últimos mercados donde se podrá sacar una tajada importante por el brasileño. La necesidad de armar un proyecto alrededor de un equipo y no de figuras, también en contra de un Neymar que hasta la fecha se ha negado a abandonar el Parque de Los Príncipes.

Suspendido y ausente en la derrota ante Lens, por Sport no dudan que el futuro del PSG se hará sin los servicios de un Neymar que volverá a ser situado en el mercado para cuando finalice la prense temporada. La masa salarial del club de la capital francesa y el nuevo devenir del proyecto qatarí en la Ligue 1 empujan nuevamente al ídolo brasileño de la Galia.