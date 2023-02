El partido de ida de los octavos de final entre Real Madrid y Liverpool tuvo varias figuras destacadas como Vinicius Júnior, Luka Modric, Federico Valverde y hasta Karim Benzema. Pero una de las claves que acertó Carlo Ancelotti fue el ingreso de Nacho Fernández a la zaga por el lesionado David Alaba en la primera mitad. A partir de ese entonces, los 'Reds' carecieron de ocasiones de gol y, en gran parte, fue por el mérito del defensa central de 33 años.

Nacho fue clave en la remontada del Madrid, anulando por completo la tarea de un Mohamed Salah que había arrancado bien, pero fue desapareciendo en acción. El ingreso del defensor español contribuyó a que Liverpool deje de ser peligroso en ataque. Y hasta terminó como capitán del equipo, lo que demuestra la importancia que tiene para el grupo. Sin embargo, su futuro en el club es una incógnita, ya que no ha renovado su contrato, que termina en junio de este año.

Al ser consultado respecto a la chance de continuar en Real Madrid, luego del triunfo ante Liverpool en Anfield, Nacho puso en duda la posibilidad de renovar y hay preocupación en el club. "No he tomado ninguna decisión, quiero vivir el día a día porque es una decisión muy personal. Pero cuando la tome el club será el primero en saberla", apuntó el defensa de 33 años, que sólo ha jugado en este club desde que llegó a los 10 años.

No ha sido una temporada fácil para Nacho y lo ha hecho saber. "Al principio de temporada lo pasé muy mal porque veía que no me merecía esta situación (...) Desde aquí quiero no lanzar un mensaje porque mi relación con el club no puede ser mejor, es increíble, pero se me han pasado por la cabeza muchas cosas. Ahora estoy jugando mucho más y estoy mucho más contento. Cuando tome la decisión, el primero en saberlo será el club. Aunque juegue todos los minutos, no influirá en mi decisión", manifestó ante la prensa luego del partido.

Nacho, por el momento está en el grupo de los 'one club man', aunque todo está por verse el próximo 30 de junio cuando termine su contrato. La situación es la misma que con Karim Benzema, Toni Kroos o Luka Modric, pero el caso de este defensa es menos mediático y se enfría con estas declaraciones que lo ponen con un pie afuera del club, a menos que la directiva acelere por su situación.