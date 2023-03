El Clásico de España que Barcelona y Real Madrid disputaron el último fin de semana en el Camp Nou, el cual, de alguna manera, definió LaLiga (los de Xavi Hernández le sacaron 12 puntos de distancia en la tabla de posiciones a los de Carlo Ancelotti), estuvo demasiado picante, pues varios jugadores intercambiaron insultos y empujones. Incluso, las agresiones también se dieron entre algunos que el lunes 20 de marzo debieron encontrarse en el predio de la RFEF para dar inicio al proceso de Luis de la Fuente al frente de la Selección de España.

Uno de los casos fue el de Dani Ceballos con Gavi, quienes por estas horas son compañeros en el elenco mayor de la Roja, que se prepara para los dos primeros partidos de la fase de grupos de las Eliminatorias de la Eurocopa de Alemania 2024 contra Noruega (sábado 25 de marzo en el Estadio La Rosaleda) y Escocia (martes 28 en el Hampden Park).

A raíz de esta situación, el jugador del Real Madrid contó (en una entrevista que le concedió al periódico Marca) que Luis de la Fuente, evidentemente en función de mantener la armonía en el comienzo de su ciclo en la Selección de España, le pidió que hablara con el joven blaugrana para enfriar la polémica que se desató en el Camp Nou el domingo 19.

''El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos. Nos dijo que lo habláramos, y es lo que hemos hecho. No tenía la suerte de conocerle. Somos de dos pueblos que están uno al lado del otro. Vive a 10 kilómetros de dónde yo vivo. Ya sabéis como somos en el sur. Somos muy calientes'', relató Dani Ceballos.

Además, como para darle un cierre al tema con su par culé, agregó: ''Está todo solucionando. Lo hemos hablado. Todo lo que pasa en el campo, ahí se queda. Tenemos que ir en la misma dirección. Si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, yo no voy a correr por él y el no va a correr por mí. Esto hay que dejarlo de lado. Compartimos posición. Ahora somos compañeros''.