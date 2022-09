Jude Bellingham apunta a ser uno de los grandes nombres de los próximos mercados de pases. Borussia Dortmund ha dado con otra gran joya y son muchos los clubes que se interesan en el inglés, siendo Real Madrid uno de ellos. El club de la Bundesliga ha puesto las condiciones para su traspaso.

El gran rendimiento de Jude Bellingham ha llamado la atención de varios grandes del fútbol europeo. En los últimos días se han intensificado los rumores sobre el interés de Real Madrid en llevarse a la gran joya de Borussia Dortmund, aunque clubes como Manchester United, Liverpool, Manchester City y Chelsea también han sonado como posibles destinos.

Fue hace un par de días que se dio a conocer por medio del diario The Athletic que el club alemán no aceptaría ninguna oferta inferior a los 150 millones de euros por el inglés. Sin embargo, el equipo Black and Yellow podría acceder a venderlo por una cifra inferior.

Condiciones para la venta

Según apunta el diario The Sun, Borussia Dortmund estaría dispuesto a aceptar una oferta mínima de 93 millones de euros. Esto implica una rebaja significativa del precio de la ficha, pero el club pone una condición clave para aceptar una oferta por este monto.

El equipo del Signal Iduna Park solo aceptará los 93 millones en caso de que se haga un solo pago. Es decir, el monto decontado. A día de hoy, son muy pocos los clubes que pueden desembolsar esta cantidad en un solo pago.