Joao Félix es una de las esperanzas de Graham Potter para sacar al Chelsea de la mala racha. Hasta entonces, el conjunto británico acumuló en 12 presentaciones en 2023, seis derrotas, cuatro empates y solo dos victorias, que se traducen en un décimo puesto en la tabla de posiciones de la Premier League y un 1 a 0 en contra en la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League vs. Borussia Dortmund.

Aunque tal vez por el presente de The Blues, se pone en duda qué sucederá con su ficha una vez terminada la temporada. Es que encima, con el Atlético de Madrid, institución dueña de su pase, las cosas no terminaron para nada bien (sobre todo con Diego Simeone que el último tiempo no le dio demasiada participación) y, salvo modificaciones en la negociación, tendría que presentarse para el inicio de la campaña siguiente.

Al respecto, Joao Félix, en la rueda de prensa previa al choque del Chelsea con el Borussia Dortmund de este martes siete de marzo en Stamford Bridge por la vuelta de los Octavos de Final de la Champions League, comentó: “Si me quedaré o no en el futuro, nadie lo sabe. Solo estoy concentrado en el partido. Después de eso, no sabemos qué pasará''.

No obstante, aunque el atacante portugués pareció no querer dar muchos detalles de cuál es su intención, resaltó que, por el momento, se siente bien en el elenco que tiene base en Londres: ''Estoy aquí y el club es tan grande que es increíble. Todos los que están detrás del club son tan buenos que estoy feliz de estar aquí''.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chelsea y Borussia Dortmund por los Octavos de Final de la Champions League?

Chelsea y Borussia Dortmund se vuelven a ver las caras luego del 1 a 0 a favor de los alemanes en el Signal Park. Esta vez será por la vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, este martes siete de marzo desde las 20:00 horas local en Stamford Bridge.