Atlético de Madrid está en la búsqueda de un centrodelantero y si bien hay nombres en carpeta, todavía no se decide en acelerar por alguno. ¿Cuáles son las opciones y las trabas?

El mercado europeo va entrando en sus últimos días y hay equipos que aún están en la búsqueda de ciertos futbolistas. En el caso de Atlético de Madrid, la necesidad de un centrodelantero que pueda ser relevo de Luis Suárez es imperiosa. Luego de que no pudieron fichar a Rafa Mir, quien se fue al Sevilla, hay cierta incógnita por los nombres que busca.

Atlético de Madrid sabe que no puede estar la temporada sin un centrodelantero que pueda cubrir a Suárez, en momentos en los que no pueda estar. La salida de Moussa Dembélé y la intención de no buscar un nuevo préstamo han llevado a la directiva a buscar ciertos nombres. Rafa Mir fue el apuntado, pero al final terminó eligiendo al Sevilla.

Ante esto, apareció una nueva opción y quizás la más cercana: Dusan Vlahovic. El serbio es el futbolista que quieren en el Wanda Metropolitano, pero las negociaciones no se tornan del todo sencillas. Y es que Fiorentina, dueño de su ficha, no está convencido de dejarlo ir.

El presidente del club italiano, Rocco Commisso, se ha negado a negociar, aunque sí tiró un precio que podría hacerlo cambiar de opinión: 100 millones de euros. La oferta que realizó el Atleti es de 75 millones, según informaron medios italianos. Todavía no hay respuesta al momento, pero la dilatación podría provocar que las negociaciones se caigan definitivamente.

Matheus Cunha, campeón olímpico que buscaría Atlético de Madrid (Getty)

¿Hay otra opción? Según algunos medios europeos, al equipo de Diego Simeone le interesa el brasileño Matheus Cunha, hoy futbolista del Hertha Berlin y reciente campeón olímpico. En Inglaterra, se lo vinculó con el Leeds de Marcelo Bielsa, pero una información del periodista Fabrizio Romano lo niega. Entonces, el exdelantero del RB Leipzig podría ser considerado por los Colchoneros para el final del mercado. Pero, por ahora, todo es incertiumbre.