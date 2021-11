No entra en los planes de Xavi Hernández y el club no quiere exponerle más ante una afición que clama contra su fútbol partido a partido.

Se vienen cambios de peso en el armado del plantel de un Barcelona donde no quedará nadie que no cuente con el aval del nuevo DT. Pese a que la situación del equipo continúa siendo más que delicada, desde Cataluña marcan que se viene una limpia en los meses que vienen. Uno de los refuerzos de Ronald Koeman sería el primero en enero.

Mientras el neerlandés pide una millonaria indemnización por su despido días atrás, desde las oficinas del Camp Nou ya piensan en un Xavi que habría analizado el plantel que se encontrará en enero y habría bajado el pulgar a uno de esos hombres de confianza de Ronald Koeman. Si todo sigue su rumbo, romperán su contrato en enero.

Xavi tiene muy en claro el perfil de jugador que busca para su Barcelona. El de Terrassa dese velocidad, opresión, toque y ADN Culé. Consciente que el mercado no le dará un gran margen para actuar a corto plazo, apuntará más que nunca a una cantera que tendrá que dar un paso al frente hasta junio de 2022.

El primer sentenciado

Sport asegura que Luuk De Jong no solo no entra en los planes de Xavi, sino que desde Barcelona se analiza romper con la cesión que le amarra al club hasta finales de temporada. El delantero de los Países Bajos no ha podido todavía adatarse a un estilo de juego donde su potencia y características en cuanto a los balones aéreos contrastan con lo que se quiere imponer sobre el césped.

Sevilla es dueño de su pase y habrá que ver si lo quiere de vuelta, pero las informaciones van mucho más allá. AS marca que a sabiendas de que su contrato finaliza el próximo 1 de julio, Barcelona buscará quedarse desde enero con Edinson Cavani ante su falta de minutos en Old Trafford. Si bien el charrúa tendría que bajarse y mucho el sueldo, todos quieren verle como una ficha de recambio en un equipo donde hace falta ilusión cuando se mira a quienes ingresan en cada partido. ¿Lograrán convencer al delantero de la Celeste?