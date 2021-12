La dupla de ataque en la selección Argentina pudo haberlo sido igualmente en Barcelona. Lautaro Martínez habló con SportMediaset sobre las charlas que tuvo con Lionel Messi a lo largo del 2020 en las que el rosarino buscó por todos los medios llevarle al equipo Catalán. Más de uno se agarra cabeza.

La irrupción del Toro en el viejo continente se dio desde el primer momento. Inter de Milan se llevaba en 2018 a un futbolista que tras descocerla en Racing llegada al Giuseppe Meazza con una maleta de sueños que lentamente empiezan a convertirse en realidad. Campeón de la Serie A y la Copa América en un 2021 imborrable, desveló que Lionel buscó su llegada al Barcelona años atrás.

El bahiense ha estado siempre en la retina de LaLiga, donde tanto el equipo Culé como Atlético de Madrid han sido relacionados desde MARCA con su fichaje. El Toro continúa en el Calcio, donde asegura que no tiene intención de cambiar de aires ante las importantes ofertas que llegan desde la península ibérica.

“Es cierto, Messi me quería en el Barcelona. Hemos hablado muchas veces mientras estábamos en servicio internacional con Argentina. Me estaba hablando de la situación en el club, pero yo siempre he mantenido la calma y siempre he hablado con el Inter para llegar a un acuerdo (renovación de contrato”, porque soy feliz aquí. Estoy encantado de haberme quedado. Mi familia y yo somos felices aquí”, desvelaba el delantero de 24 años.

Más de uno se agarra la cabeza en un Barcelona donde MARCA llegó a afirmar que Lautaro Martínez tenía un acuerdo con varios de los dirigentes de la gestión de Josep María Bartomeu en junio del 2020. Solo las pretensiones económicas de un Inter de Milán que jamás quiso moverse de la cláusula de 100 millones de euros del bahiense evitaron lo que hubiese sido verle junto a Lionel en el Camp Nou.