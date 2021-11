La decisión está tomada para Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League.

La Bundesliga es la liga más afectada de momento en Europa por la nueva de ola de contagios del coronavirus. Alemania viene arrastrando problemas con la vacunación en medio de una pandemia que tal y como indicaron los expertos, crecería en el viejo continente con la llegada del invierno. El deporte el Germanía vive tiempos de cambios en cuanto al aforo en los recintos que llevan a preguntarse si tarde o temprano los estadios volverán a cerrarse.

El propio Bayern Múnich sirve de ejemplo para intentar explicar las diferentes posturas que se tienen en Alemania alrededor de los cuidados que deben tomarse en medio de una nueva ola de coronavirus. El gigante bávaro vive una crisis de casos, brotes, multas y sanciones hacía los jugadores que no quieran vacunarse contra el virus, así como una buena parte del territorio nacional.

El crecimiento en los casos diagnosticados ha llevado a la política alemana ha tomar duras decisiones, a intensificar los controles y a como viene ocurriendo en distintos encuentros de la Bundesliga, a bajar la persiana. Algunos estadios han visto como sus aforos son reducidos y concretamente en Baviera, la decisión está tomada hasta 2022.

Un Allianz vacío

Ante Arminia Bielefeld vimos como esas imágenes de junio de 2020 se repetían en Múnich. Unos cuantos miles de hinchas pudieron entrar a un recinto que hace solo unas semanas estallaba por todo lo alto. La nueva ola ha provocado que Markus Söder, primer ministro de la región, dictaminaba horas atrás que el Allianz Arena se cerrará de manera definitiva hasta el próximo año.

“Es importante decidir hoy de forma unitaria para todo el país que no se admita a espectadores. Si esto no funciona a nivel federal, lo haríamos solos a nivel de Baviera" declaró Söder a la cadena regional Bayerischer Rundfunk sobre una medida que entre otras, hará que Bayern Múnich vs. Barcelona de la sexta fecha de la UEFA Champions League sea jugado a puerta cerrada. Otras regiones del país, así como de Europa, estudian cambios si los contagios siguen en aumento.