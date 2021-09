El nuevo tropiezo en Liga de Campeones puede suponer un punto de no retorno para el DT. El día lunes puede haber novedades.

Benfica puede ser el verdugo de Ronald Koeman, aunque este no dejaría su cargo en las próximas horas. Barcelona volvió a estrellarse con la realidad en un Estadio Da Luz que se ha convertido en un feudo maldito para los Culés, quienes empiezan a hacer cuentas de como meterse o no en octavos de final de la UEFA Champions League cuando apenas llevamos 180 minutos de competencia. El parón de selecciones puede marcar el final del ciclo del neerlandés.

Los titulares de la prensa no tuvieron piedad. “Siniestro total, Sangre, Contra las cuerdas y Pesadilla”, fueron las palabras de los cuatro medios más importantes de la península ibérica para describir una crisis que de momento, no tiene fin ni techo en Barcelona. Laporta volvió a reunirse con su equipo hasta las 4 de la mañana según apuntan desde Sport, aunque de momento no habría consenso para elegir al reemplazante de un Koeman que el lunes, puede ver finalizada su etapa en el Camp Nou.

Sin crédito antes de una final

El calendario parece ser ahora mismo la única razón por la cual el neerlandés continúa como DT del primer equipo. Barcelona tendrá apenas tiempo para descansar luego de la estrepitosa caída en Lisboa antes de que los Culés deban visitar al Atlético de Madrid el día sábado. La imposibilidad de encontrar un sustituto y que este desee asumir el mando del plantel horas antes de un decisivo choque por LaLiga, dan una ‘vida’ más a quien tarde o temprano saldrá del Camp Nou.

El día lunes se daría el adiós de Koeman. Barcelona desea según apuntan desde MARCA, que el nuevo entrenador pueda trabajar con buena parte del plantel durante dos semanas que el planeta quitará sus ojos del Camp Nou para meterse en las Eliminatorias a Qatar. Salvo que haya un giro de 180 grados, Laporta rescindirá el contrato del técnico el próximo 4 de octubre.